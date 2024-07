Via subito dal Milan Futuro, lascia immediatamente i rossoneri

Il Milan ha altri progetti per lui, durante la prossima stagione non farà parte dell’Under 23: nuovo club in arrivo.

Grande curiosità da parte dei tifosi rossoneri che non vedono l’ora di sapere fino a che punto potrà essere protagonista in Italia il Milan Futuro. Nome con il quale è stato deciso di battezzare la nuova compagine rossonera che a partire dalla stagione 2024/25 farà il proprio debutto tra i professionisti. Avventura in Serie C per la formazione meneghina che ha già cominciato a lavorare sul mercato.

Nuovi arrivi in attacco, e non solo, per Daniele Bonera che dopo essere stato uno dei collaborati della prima squadra è stato promosso allenatore capo. Grande responsabilità da parte dell’ex difensore che in queste ore sta lasciando andare uno dei suoi giocatori più talentuosi. Dopo l’arrivo dell’ex Inter Samuele Longo e l’inserimento in rosa di Divock Origi e di Fodé Ballo-Toure, questi due entrambi aggregati dalla prima squadra, per il Milan Futuro è ora arrivato il momento di fare spazio.

Nuova avventura in Italia per il baby talento che spera di dare una significativa svolta alla sua carriera, sfruttare al meglio questa possibilità potrebbe significare molto per lui e per questo sembra particolarmente intenzionato a fare bene. Il Milan ha già avviato i contatti per la cessione.

Calciomercato Milan, altro che U23: per la sua carriera è una svolta

Addio sì ma a titolo temporaneo per l’esterno d’attacco Diego Sia, in procinto di iniziare un nuovo capitolo e di farlo in Serie B. Appena 18 anni, compiuti lo scorso 10 marzo, per il compagno di reparto di Francesco Camarda che ha dato ottima prova di sé al livello giovanile e ora vuole lasciare il segno anche tra i grandi. Al Milan Futuro potrebbe esserci poco spazio per lui, nonostante la categoria, ed è per questo che si sta pensando ad un prestito.

Contratto ancora lungo per l’esterno sinistro che durante la sua avventura nel mondo del pallone ha vestito esclusivamente la maglia del Milan, firma fino al 2028 per lui che ha ricevuto grande fiducia da parte del club. Sia è un giovane emergente ma con grande qualità, fare bene in Serie B potrebbe permettergli un futuro in prima squadra da qui alle prossime stagioni. Mister Paulo Fonseca è pronto a seguirlo anche a distanza.

Ben 15 goal in tutte le competizioni, dalla Primavera 1 fino alla Youth League, per il giovanissimo classe 2006 che per il club rossonero rappresenta un vero e proprio tesoretto. Al momento è ancora da capire quale sarà il club appartenente alla serie cadetta più adatto a lui, la cosa certa è che la Serie B è pronta ad accoglierlo a braccia aperte.