Chiesa-Milan: i rossoneri hanno una strategia, affare a sorpresa

Il Milan a sorpresa su Federico Chiesa, i rossoneri sognano il clamoroso affare: la strategia del Diavolo per il colpaccio

Nelle giornate conclusive di Euro 2024, mentre in campo l’attenzione è su quanto accadrà a Berlino tra Spagna e Inghilterra che si contenderanno la finale, in Italia i temi principali riguardano i ritiri e il mercato. E c’è un giocatore grande protagonista dei rumours attuali, che si fanno sempre più insistenti: la curiosità sul futuro di Federico Chiesa è alle stelle.

C’era stata la percezione, nelle scorse settimane, che le strade di Chiesa e della Juventus si potessero separare. Il tutto ha trovato conferma non appena l’Italia ha concluso gli Europei e si è tornati a parlare del destino del giocatore. Pochi dubbi, nessuno spiraglio per il rinnovo in bianconero, a Torino il calciatore non è più ritenuto essenziale per il progetto. Dunque, lascerà la Juventus dopo quattro stagioni.

Situazione che però è da decifrare per quanto riguarda la sua destinazione. Le indiscrezioni delle ultime settimane dicono che Chiesa sarebbe intrigato da un approdo alla Roma, ma, al tempo stesso, non vuole prendere decisioni affrettate e valuta tutte le proposte sul tavolo, comprese quelle dall’estero. Chi avrebbe fretta invece è la Juventus, che vorrebbe monetizzare dalla sua cessione quanto prima per reinvestire subito sul mercato in entrata.

Chiesa al Milan, lo vuole Fonseca: un sacrificato eccellente per lui

Attenzione dunque all’ingresso di altri attori protagonisti in scena. Chiesa sarebbe in particolare entrato nel mirino del Milan, che sogna il colpo in grado di accendere un mercato fin qui bloccato.

Pare che il classe 1997 sia una richiesta di Fonseca e che ci siano già stati contatti sia tra il Milan e il giocatore che tra il Milan e la Juventus. Un fronte di mercato che potrebbe diventare esplosivo.

Sullo sfondo, attenzione anche all’ipotesi Napoli, ma il Milan pare fare sul serio. Prima di affondare il colpo, però, c’è bisogno che per i rossoneri si verifichi un particolare evento.

Come si è notato, il Milan vuole rinforzarsi, ma con un occhio di riguardo al bilancio e con spese oculate e pianificate nei minimi dettagli. Dunque, l’assalto a Chiesa partirebbe solamente nel caso in cui venisse ceduto Chukwueze. Il nigeriano non è riuscito a convincere del tutto lo scorso anno e i rossoneri lo sacrificherebbero volentieri, di fronte alla giusta offerta.