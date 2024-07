Colpo a zero in difesa: arriva Matip, che affare in Serie A

Il calciomercato è appena cominciato e diversi club stanno lavorando per rinforzarsi in vista della prossima stagione.

Siamo ormai giunti alla fase finale di Europei e Coppa America, la stagione 2023/2024 sta finendo anche per le Nazionali e cominciano i ritiri in vista della prossima stagione. Diversi top club come Milan, Juve e Napoli hanno già cominciato il ritiro e intanto i rispettivi dirigenti lavorano alla prossima stagione.

Alcuni club hanno cambiato molto, dall’allenatore fino ai giocatori e tra i club – suo malgrado – più attivi sul mercato c’è il Bologna. La società felsinea è stata tra le rivelazioni dell’ultima stagione, ha raggiunto una storica qualificazione in Champions League ed ha ora cambiato guida tecnica. In panchina ci sarà Vincenzo Italiano, pronto a sostituire nel migliore dei modi Thiago Motta: il club rossoblù perderà diverse pedine chiave come Calafiori e Zirkzee, ormai entrambi ad un passo rispettivamente da Arsenal e Manchester United.

I due big avevano tante richieste e ripartiranno dalla Premier League. Intanto la società e in particolare il noto ds Giovanni Sartori già pensa al futuro, l’obiettivo è rinforzare la qualità con giocatori forti ed esperienza, cosa che sicuramente a questo gruppo di giovani ragazzi, in vista della prossima Champions League. Nelle ultime ore è spuntato per il Bologna un nome clamoroso.

Serie A, occhio al possibile approdo di Matip

Negli ultimi giorni si era parlato di un forte interesse del Bologna per l’esperto centrale tedesco – ex Borussia Dortmund – Mats Hummels. Il giocatore piace a diversi club, è ancora nel mirino del club rossoblù che intanto valuta altri nomi. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport la società sta valutando altri profili esperti e tra questi ci sarebbe l’ex Liverpool, attualmente svincolato, Joel Matip.

Il giocatore si sarebbe addirittura proposto al club felsineo che starebbe facendo le opportune valutazioni. L’elevato ingaggio – come nel caso di Hummels – complica le cose ma si tratterebbe di un colpo importante per la retroguardia di Italiano. Matip vanta 58 presenze in Champions League, suddivise tra Schalke04 e Liverpool.

E’ stato per anni una colonna della squadra di Klopp e ora potrebbe ripartire dalla serie A. Il Bologna sonda il terreno e valuta la situazione. Matip aiuterebbe i giovani della squadra ad ambientarsi nella competizione e sarebbe il primo rinforzo di una campagna che si preannuncia molto importante per il club rossoblù. Sartori attende l’ufficialità degli addii di Calafiori e Zirkzee e poi piomberà sul mercato, l’obiettivo è rinforzare la rosa in tutti i reparti.