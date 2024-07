Fonseca ha convinto la dirigenza: arriva il suo pupillo

Il neo allenatore del Milan sarà accontentato dalla dirigenza: super colpo rossonero, arriva il pupillo di Paulo Fonseca

Un mese e mezzo per costruire un grande Milan. È questa la priorità della dirigenza di Via Aldo Rossi che, dopo aver scelto Paulo Fonseca in panchina, vuole fornire al tecnico lusitano la miglior rosa possibile. Ed in tal senso si avvicina un colpo clamoroso: il pupillo si avvicina.

Nonostante lo scetticismo generale intorno a sé l’ex allenatore del Lille è apparso motivatissimo nelle sue prime ore alla guida degli allenamenti in quel di Milanello. Testa alla preparazione e al campo, ma anche e soprattutto al calciomercato. Un’estate bollente attende i colori rossoneri, con Furlani e Moncada che nelle ultime ore starebbero sondando il terreno per il serbo Pavlovic per potenziare la difesa dopo l’addio a parametro zero di un pilastro come Simon Kjaer. Parallelamente, però, il focus è corposamente rivolto al reparto avanzato.

Un attacco orfano di Giroud che nella passata stagione ha tolto spesso e volentieri le castagne dal fuoco ai rossoneri. E così, senza il francese, la pista che porta a Joshua Zirkzee pare essersi irrimediabilmente raffreddata. L’olandese è vicinissimo al Manchester United mentre il ‘Diavolo’ pare aver cambiato obiettivo: la priorità, in questo momento, è Alvaro Morata. Il malessere mostrato a Madrid dal 31enne spagnolo può essere la chiave per un annuncio che sarebbe vicinissimo. Nel frattempo una sorpresa in attacco riguarderebbe uno dei pupilli di Fonseca.

Milan da sogno: colpaccio in attacco

Morata e non solo. Sembra si stia facendo strada l’idea di investire il tesoretto destinato a Joshua Zirkzee su due grandi attaccanti. Al di là dello spagnolo, uno dei profili che il Milan segue da tempo è quello di Jonathan David, reduce da un’ottima stagione al Lille con Fonseca in panchina.

Il canadese, 24 anni, farebbe assolutamente comodo al ‘Diavolo’ per la sua vena realizzativa, a maggior ragione che adesso alla guida dei rossoneri vi è il tecnico che maggiormente ha saputo valorizzarlo negli ultimi mesi. E così Furlani, Moncada e Ibrahimovic potrebbero stringere la presa anche sul classe 2000 che vedrà scadere il suo accordo con la società francese tra meno di un anno. Un’occasione da cogliere al volo visto che di rinnovo, al momento, non si parla minimamente. L’idea poi, di tornare alle dipendenze di Fonseca, potrebbe essere l’arma in più sognare il colpo David.

Il talento newyorkese, da quattro stagioni al Lille, nell’ultimo anno ha racimolato 47 apparizioni tra campionato e coppe, condite da 26 gol e 9 assist vincenti. Un bottino niente male che avrebbe convinto il Milan ad assecondare Fonseca nell’accelerare per la punta 24enne. I prossimi giorni potrebbero già essere decisivi. Magari dopo la finale per il terzo posto che il Canada giocherà con l’Uruguay.