Hamilton-Ferrari, nuova svolta: confessione improvvisa

I mesi passano velocemente e i tifosi della Rossa non vedono l’ora di vedere il sette volte iridato a Maranello: nel frattempo arriva la confessione improvvisa del campione

I mesi e le settimane passano, la Formula 1 pure. La curiosità nel vedere all’opera Lewis Hamilton alla guida di una Ferrari è tanta e dopo Silverstone, gara vinta magistralmente grazie a un’ultima fetta di gara gestita alla grande, l’hype ha raggiunto livelli incredibili.

Quella vittoria ha dimostrato che Lewis Hamilton c’è e che ancora può scrivere pagine importanti di F1. Più lo danno per spacciato, più lui reagisce mettendo in campo il suo inesauribile talento. Più passano i mesi, più lui si convince che la scelta di accettare un triennale con la Ferrari sia stata la migliore che potesse prendere, considerando che il suo futuro in Mercedes sarebbe stato tutt’altro che semplice con l’ascesa di talenti come quello di Andrea ‘Kimi’ Antonelli.

Hamilton, nessun rammarico: c’è l’annuncio in casa Ferrari

Nelle ultime settimane Hamilton ha visto da lontano il profondo momento di crisi vissuto dalla Rossa. Ma il periodo negativo della Ferrari non lo ha mai fatto dubitare nemmeno per un istante: lo ha confermato lui stesso dicendo che la scelta di aderire alla causa di Maranello è quella più corretta possibile per uno come lui.

Le difficoltà di certo non mancano, e se la Mercedes sta vivendo un buon momento di forma, la Ferrari non può dire lo stesso. Ma il momento horror di Sainz e Leclerc non ha mai fatto dubitare Lewis, anzi, gli ultimi mesi hanno dato buone impressioni allo stesso sette volte iridato che non vede l’ora di cominciare la sua prima vera e propria esperienza lontano da Brackley.

A Hamilton, poco dopo il trionfo di Silverstone, era stato domandato proprio questo, ossia se avesse avuto qualche ripensamento dopo la firma di febbraio. Lui ha risposto seccamente: “No, ad inizio stagione avevamo una macchina nemmeno paragonabile alla Red Bull, non si pensava che avremmo mai vinto una gara quest’anno”. Un modo questo per dire che i momenti difficili capitano a tutti.

Poche ore dopo, all’ex compagno in Mercedes Nico Rosberg è stata chiesta la stessa cosa. Il campione 2016 non ha mai avuto dubbi in merito: Hamilton ha preso la scelta giusta andando a chiudere una straordinaria carriera in Italia. “Passare alla Ferrari è il sogno di ogni pilota. Ha fatto quel che doveva in Mercedes, che rappresenta anch’essa un sogno per qualsiasi pilota”, ha detto il tedesco a Sky Sports Uk.