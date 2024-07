Il Milan passa all’incasso: i soldi arrivano ancora dall’Atalanta

Il club rossonero grazie all’Atalanta può incassare una discreta somma, ecco perchè: le ultime notizie di mercato.

La campagna acquisti del Milan è ancora bloccata, ma la società non è comunque ferma e sta lavorando su più tavoli per cercare di arrivare agli obiettivi prefissati. Nel frattempo, ci sono delle operazioni in uscita che sono vicine alla fumata bianca.

Ad esempio, il Diavolo ha un accordo con lo Spezia per la cessione a titolo definitivo di Devis Vasquez. Il portiere colombiano ha disputato la prima parte della scorsa stagione allo Sheffield Wednesday in Championship e la seconda all’Ascoli in Serie B. Da capire le cifre dell’affare. A gennaio 2023 il 26enne di Barranquilla era arrivato dal Paraguay per circa 500 mila euro.

Milan, ricavi grazie all’Atalanta

Il Milan ha incassato circa 22 milioni dall’Atalanta per il riscatto del cartellino di Charles De Ketelaere, che dopo una stagione in prestito a Bergamo è stato confermato. Gian Piero Gasperini è stato bravo a valorizzarlo dopo un anno difficilissimo a Milano. Ora i rossoneri potrebbero incassare una discreta cifra nuovamente grazie alla Dea.

Il club nerazzurro è vicinissimo all’acquisto di Marco Brescianini dal Frosinone. Un affare da 10 milioni di cui beneficerà anche il Milan, che incasserà il 50% della somma. Infatti, quando c’è stata la vendita del centrocampista alla squadra ciociara nel calciomercato estivo 2023, il Diavolo aveva mantenuto a proprio favore una percentuale altissima sulla futura rivendita. In cambio di un indennizzo ridotto per la vendita del cartellino, c’era stato questo accordo.

Brescianini ha disputato una buona stagione a Frosinone, collezionando 40 presenze con 4 gol e 2 assist. Ha fatto vedere di poterci stare in Serie A, la chiamata dell’Atalanta è una grande occasione e ovviamente ha accettato il trasferimento. Ha le caratteristiche giuste per integrarsi bene nel centrocampo di Gasperini.

Il Milan attende notizie da Frosinone e Bergamo. Il centrocampista classe 2000 si è formato nel settore giovanile rossonero, poi ha giocato in prestito con Virtus Entella, Monza e Cosenza. Quest’ultima esperienza, in Serie B, è stata particolarmente importante per il giocatore. Brescianini è nato Calcinate, in provincia di Bergamo, anche se poi è cresciuto a Erbusco (provincia di Brescia).