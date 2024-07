@ML – L’idea prende quota: contatti intensi, il Milan vuole chiudere

Il calciomercato del Milan si appresta ad entrare nel vivo. Sono ore caldissime per i primi colpi del Diavolo: il punto della situazione

Con gli Europei che andranno in archivio domenica sera con Spagna-Inghilterra, entrerà davvero nel vivo il calciomercato del Milan. Già la prossima settimana potrebbe esserci così il primo colpo del Diavolo.

Stiamo chiaramente facendo riferimento ad Alvaro Morata, per il quale il club rossonero ha premuto il piede sull’acceleratore. Il Milan ha così convinto sia sul piano tecnico che economico il giocatore, pronto a firmare un contratto da quattro stagione a più di cinque milioni di euro netti. Un grosso investimento, al quale chiaramente bisognerà aggiungere la spesa per il cartellino (15 milioni di euro della clausola rescissoria). Serve dunque l’ultimo ok, quello definitivo, per la fumata bianca, che può arrivare lunedì così da svolgere le visite mediche già tra martedì e mercoledì prima delle meritate vacanze.

Ma il calciomercato del Milan si sta davvero infiammando e un’altra trattativa è pronta ad entrare nel vivo. Stiamo facendo riferimento a  Strahinja Pavlović. Il centrale serbo classe 2001 del Salisburgo, messosi in luce anche agli Europei, è il prescelto per rafforzare la difesa. E’ lui il mancino che il Diavolo ha individuato per migliorare il pacchetto arretrato. Nelle ultime ore le parti hanno avuto diversi contatti: c’è il sì del calciatore per un contratto di cinque stagioni. Siamo ai dettagli per l’accordo, ma servirà poi trovare l’intesa anche con il suo club.

Milan, Pavlovic si avvicina: Emerson Royal congelato

La possibilità che arrivi la fumata bianca a brevissimo è davvero concreta, anche perché il costo del cartellino è ben lontano dalle richieste fatte in Italia, ad esempio, per Alessandro Buongiorno. Il Milan, così, si augura di mettere le mani su Pavlovic per una cifra vicina ai venti milioni di euro.

Per un difensore che si scalda, c’è un’altra pista che si raffredda. Trova conferme, infatti, la notizia di uno stop alle trattative per Emerson Royal. Milan e Tottenham non hanno raggiunto l’intesa e il Diavolo ha così spostato le proprie attenzioni sul centrale serbo.  Al momento, dunque, le priorità sono altre. Non è detto però che la trattativa non possa riaccendersi ad agosto, ma nel frattempo Paulo Fonseca proverà Pierre Kalulu in quella posizione, alternandolo con Davide Calabria e chiaramente Alessandro Florenzi, che non ha voglia di cambiare aria