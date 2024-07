@ML – Milan-Morata, conto alla rovescia: accordo e visite mediche

Le ultime sull’accordo tra il Milan e Alvaro Morata. E’ partito il conto alla rovescia per il suo sbarco a Milano per diventare rossonero

Sarà lui il primo acquisto del Milan. Ormai non ci sono davvero dubbi e salvo sorprese, che al Diavolo sono sempre dietro l’angolo, il club rossonero annuncerà il suo grande colpo la prossima settimana.

Alvaro Morata e il Milan non sono mai stati così vicini e dalle parti di via Aldo Rossi si respira aria di fumata bianca. Una fumata bianca attesa già nelle prossime ore, in prossimità con la chiusura degli Europei. Proprio per questo non è così azzardato pensare che già tra martedì e mercoledì il centravanti delle Furie Rosse possa essere a Milano per sottoporsi alle visite mediche di rito, prima di mettere nero su bianco sul nuovo contratto. Poi chiaramente le meritate vacanze, che lo porteranno ad allenarsi a Milanello, insieme ai suoi nuovi compagni non prima di agosto inoltrato.

Come stiamo raccontando ormai da giorni, è davvero tutto apparecchiato. Dopo aver chiuso il capitolo Joshua Zirkzee, il Milan ha puntato con forza su Alvaro Morata: Giorgio Furlani, primo fan dello spagnolo, e Zlatan Ibrahimovic hanno così alzato il pressing per convincere il giocatore a far ritorno in Italia. I rossoneri hanno trovato terreno fertile per via delle tante critiche in Spagna al calciatore delle Furie Rosse. Critiche che hanno portato anche la moglie ad esporsi. L’aria è pesante e un ritorno in Serie A appare la giusta scelta per tutti, per Morata, Alice e i figli. Cosa può far saltare il banco? Diego Simeone, pronto a convincerlo a rimanere a Madrid.

Milan, pressing di Ibra: i dettagli dell’accordo

Il Milan, da parte sua, però, ha fatto di tutto per ottenere il sì definitivo del giocatore. Alvaro Morata sarebbe chiaramente al centro del progetto, sarebbe il titolare del tridente insieme a Christian Pulisic e Rafa Leao, e sarebbe il centravanti di riferimento, anche per esperienza.

Sul piatto è così finito un ricco contratto da più di cinque milioni di euro netti a stagione, che si avvicinano ai sei percepiti attualmente all’Atletico Madrid. Anche la durata dell’accordo non sarà breve, nonostante Morata non sia più giovanissimo. L’attaccante, che compirà 32 anni il prossimo 23 ottobre, è infatti pronto a firmare un contratto da quattro stagioni. Nessun problema chiaramente per il cartellino, con il Milan che sarà chiamato a versare i 15 milioni di euro della clausola nelle casse dell’Atletico Madrid, una volta avuto il via libera definitivo da perte del giocatore. Il clima è dunque rovente, il Milan è pronto al suo primo colpo, ma attenzione alle sorprese, che al Diavolo sono sempre dietro l’angolo.