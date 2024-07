Scambio con un titolare del Milan: affare pazzesco in Germania

Un’operazione di scambio decisamente clamorosa: occhio al gioiello della Bundesliga, sono pronti a chiedere il pilastro del Milan

Caccia al nuovo bomber. Il Milan sembra essersi convinto ed Alvaro Morata, dopo anni di corteggiamenti, potrebbe essere una parte della soluzione considerata ideale per rimpiazzare Olivier Giroud. La partenza del francese pesa parecchio e così oltre al centravanti dell’Atletico Madrid potrebbe muoversi altro in entrata.

Furlani, Moncada e Ibrahimovic stanno quindi ricercando in giro per l’Europa un profilo che possa integrarsi con Morata, per una spesa complessiva che andrà a posizionarsi quantitativamente per quella destinata alla sola operazione Zirkzee. La punta olandese pare ormai sfumata del tutto, le commissioni di Kia Joorabchian hanno di fatto scritto la parola fine sulla prima grande telenovela dell’estate milanista. A questo punto, però, è in arrivo una sorpresa inattesa per i tifosi del ‘Diavolo’.

L’ultimissima idea di mercato, in casa rossonera, riguarda il calcio tedesco. Uno dei gioielli che si è messo in mostra nell’ultimo periodo sembrerebbe rientrare tra i gradimenti della dirigenza del Milan. E così il clamoroso scambio che starebbe prendendo corpo all’orizzonte lascia di stucco i tifosi del ‘Diavolo’: il pilastro rossonero è la prima richiesta dalla Germania.

Milan, che follia: scambio choc con un titolare

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato il Milan starebbe valutando – tra i tanti nomi – anche quello di Karim Adeyemi per potenziare l’attacco a disposizione di Paulo Fonseca. In attesa di una risposta di Morata e con l’addio al colpo Zirkzee, quella del tedesco può essere un’idea semplicemente perfetta per l’immediato futuro.

Il 22enne di Monaco è in scadenza il 30 giugno 2027 con il Borussia Dortmund ma davanti alla proposta giusta potrebbe effettivamente fare le valigie e trasferirsi in un’altra big: il Milan resta alla finestra. Il club tedesco, però, avrebbe intenzione di fare una richiesta decisamente scomoda alla dirigenza di Via Aldo Rossi. Volete Adeyemi? Dateci Tijjani Reijnders. Uno scenario che da Casa Milan non sembrerebbero essere in grado di prendere in considerazione.

Per quanto le caratteristiche di Adeyemi piacciano ai dirigenti rossoneri Reijnders viene considerato un pilastro del ‘Diavolo’ presente e soprattutto futuro. E per tale ragione su queste basi l’affare difficilmente decollerà. Il centrocampista ex AZ Alkmaar ha dimostrato tutto il suo valore anche ad Euro 2024, mettendosi in mostra su una vetrina assolutamente prestigiosa. E così il club di Cardinale non sentirà ragioni per Rijnders che nel suo primo anno con la maglia del Milan ha collezionato 50 presenze con 4 gol e 4 assist tra campionato e coppe.