Scelta a sorpresa, il Milan se lo tiene

Ecco cosa può succedere con il calciatore. Il suo futuro è pronto a cambiare: è il suo desiderio e di tanti tifosi. Il punto della situazione

La stagione del Milan è ripartita lo scorso 8 luglio, con il primo giorno di ritiro a Milanello. Un inizio un po’ in salita per Paulo Fonseca, che non ha ancora abbracciato alcun nuovo acquisto e deve fare a meno dei giocatori impegnati con le loro nazionali agli Europei e in Copa America.

Ma dalle parti di Carnago s ista lavorando duro, con doppie sedute, utili per farsi trovare pronti per l’inizio del campionato. Al momento, come detto, la rosa a disposizione del tecnico portoghese non è certo al completo e sono presenti a Milanello diversi elementi che hanno la valigia in mano. I veri esuberi sono Fode Ballo-Toure e Divock Origi, che stanno lavorando lontano dal gruppo della prima squadra, e in attesa di una sistemazione si allenano con i ragazzi del Milan Futuro di Daniele Bonera. Un segnale chiarissimo che per loro non ci sarà certamente spazio.

Discorso diversi per altri calciatori, che verosimilmente andranno via lungo questa estate, ma che in linea teorica hanno la possibilità di rovesciare le carte e di convincere Paulo Fonseca a puntare su di loro. Tra questi c’è chiaramente Alexis Saelemaekers, di cui vi abbiamo parlato nelle scorse ore. Di fronte ad un’offerta superiore ai dieci milioni dirà addio al Diavolo, ma non è da escludere che venga ‘riciclato’ come esterno di sinistra, come vice Rafa Leao.

Calciomercato Milan, Maldini può restare: ecco il suo ruolo

Impossibile, invece, una permanenza di Marco Nasti, che ha bisogno di giocare e di farsi le ossa altrove. Non resterà anche Lorenzo Colombo, che magari farà l’attaccante di scorso in rossonero fino a quando non saranno arrivati i nuovi acquisti, ma poi andrà a giocare in una squadra di medio-bassa classifica di Serie A, come l’Empoli o il Verona.

Stesso destino dovrebbe toccare a Daniel Maldini, che piace a diverse squadre. E’ stato sondato dall’Atalanta, dalla Lazio e dalla Roma, oltre che dal Genoa, ma nel suo futuro sembra poterci essere ancora il Monza dove ha fatto tanto bene da gennaio, riuscendo a segnare quattro gol e a realizzare un assist.

Rimanere al Milan e convincere Paulo Fonseca è il suo obiettivo primario e anche lui sfrutterà questi giorni senza i vari nazionali per riuscirci. Il figlio di Paolo ha dimostrato di avere i numeri per poterci riuscire. Può essere il giusto jolly per la trequarti, cresciuto nel Milan (ottimo per le liste), ma se dovesse davvero rimanere, anche per non svendere il calciatore, servirebbe il rinnovo visto il contratto in scadenza fra meno di un anno, il 30 giugno 2025.