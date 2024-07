Torna al Milan dopo due anni, affare a sorpresa

Il Milan pronto ad intervenire sul mercato. Possibile il rientro alla base di una vecchia conoscenza rossonera: firma a sorpresa.

E‘ un cantiere aperto il Milan. Il club fin qui – oltre ad incassare i 22 milioni versati dall’Atalanta per il riscatto di Charles De Ketelaere – ha ceduto in prestito al Backa Topola Marko Lazetic e salutato 4 giocatori in scadenza di contratto. Nel frattempo è sbarcato in città il neo allenatore Paulo Fonseca, al quale il management rossonero intende regalare numerosi rinforzi destinati a potenziare tutti i reparti e rendere la rosa più qualitativa rispetto alla scorsa stagione.

Il casting finalizzato ad individuare il sostituto di Olivier Giroud si è ufficialmente concluso. I riflettori sono stati puntati su Alvaro Morata che, durante un colloquio telefonico avuto di recente con Zlatan Ibrahimovic, ha aperto al trasferimento a Milano. Per il 31enne (titolare nella Spagna in finale agli Europei) è pronto un triennale da 5.5 milioni netti ed un ruolo di protagonista assoluto nello scacchiere tattico del mister lusitano. Il colpo verrà concretizzato al termine della kermesse continentale, con l’Atletico Madrid che riceverà i 12 milioni previsti dalla clausola rescissoria.

Per quanto riguarda il centrocampista, il preferito della dirigenza risponde al nome di Yossouf Fofana. Il 25enne, autore di 4 reti ed altrettanti assist nelle 32 apparizioni totalizzate nell’ultima edizione della Ligue 1, piace molto per la sua duplice capacità di recuperare i palloni e finalizzare l’azione.

Il Monaco, dalla sua partenza, conta di incamerare 25 milioni mentre il Milan, in sede di trattativa, proverà a chiudere a cifre ridotte. La fumata bianca, in ogni caso, appare all’orizzonte. Previsti anche due colpi relativi al pacchetto arretrato. I profili vagliati sono quelli di Emerson Royal e Strahinja Pavlovic.

Milan, un giocatore a sorpresa può tornare alla base: la firma è imminente

Il terzino di proprietà del Tottenham ha una valutazione superiore ai 20 milioni. Il serbo, legato fino al 2027 al Salisburgo, ne costa invece circa 25. Quanto mai probabile, infine, il ritorno alla base di una vecchia conoscenza del popolo milanista.

La società sta infatti valutando in termini concreti l’idea di riprendere Alessandro Plizzari, cresciuto nel settore giovanile rossonero e dal 2022 estremo difensore del Pescara attualmente iscritto al campionato di Lega Pro.

Il 24enne, nel corso della sua carriere, ha militato tra le fila della Ternana, del Livorno, della Reggina e del Lecce per poi mettere le radici proprio nella formazione biancoazzurra. Il ritorno a Milanello va considerato plausibile, anche per una questione di liste. Nella rosa di Fonseca andrebbe a ricoprire il ruolo di terzo portiere alle spalle di Mike Maignan e Marco Sportiello, prendendo quindi il posto di Antonio Mirante al quale non è stato rinnovato il contratto.

Plizzari veniva considerato una giovane promessa del calcio italiano, poi però non ha mantenuto le aspettative. Il portiere potrebbe comunque tornare in rossonero, l’affare appare piuttosto plausibile.