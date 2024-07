8 milioni per l’addio: il Milan ha fissato il prezzo

Il calciomercato del Milan non è ancora decollato con i rossoneri che lavorano sia in entrata che in uscita per sistemare la propria rosa.

Nelle ultime ore il club avrebbe preso una decisione riguardo un proprio centrocampista, aprendo alla cessione e fissando il prezzo sugli 8 milioni di euro.

Paulo Fonseca ha iniziato a lavorare con il gruppo a disposizione, orfano dei tanti nazionali in giro per il mondo, cercando di instillare le sue indicazioni ai giocatori. Tra i presenti a Milanello ci sono però diversi calciatori che sono destinati a cambiare maglia nelle prossime settimane salutando il Milan durante la sessione di mercato estiva.

Uno di questi nelle ultime ore è entrato nel giro di diverse voci di mercato con la società che è pronta a dare l’ok alla sua partenza per una somma intorno agli 8 milioni di euro.

Calciomercato Milan, il prezzo è fissato: addio per 8 milioni

Yacine Adli potrebbe dire addio al Milan durante l’estate. Il centrocampista francese è finito nel mirino di un paio di squadre arabe che però al momento non hanno ancora presentato un’offerta ufficiale ai rossoneri. Per dare l’ok alla sua partenza il Milan vuole 8 milioni di euro, una somma che permetterebbe di registrare una plusvalenza a bilancio.

La scorsa estate il mediano sembrava destinato a salutare il Milan non avendo trovato spazio nella stagione 2022/2023. Il francese si è però messo a disposizione di Stefano Pioli ed è riuscito a sfruttare le occasioni che gli sono state concesse trovando continuità in rossonero ed offrendo buone prestazioni. Un’annata positiva per l’ex Bordeaux che ora potrebbe essere ceduto per fare cassa e reinvestire il denaro sul mercato per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Durante la scorsa stagione Adli ha collezionato 33 presenze in rossonero condite da una rete nella vittoria dei rossoneri contro la Roma. La speranza del centrocampista è quella di riuscire a convincere Fonseca a dargli spazio anche durante il prossimo campionato ma il Milan potrebbe spingere per la partenza del classe 2000 per monetizzare dalla cessione e reinvestire sul connazionale Fofana, giocatore del Monaco che da tempo è nel mirino del club meneghino.

Il centrocampo del Milan potrebbe essere rivoluzionato considerato anche il fatto che sia Tommaso Pobega che Ismael Bennacer appaiono in uscita. Il club vorrebbe infatti fare cassa con l’addio dei due mediani per poi provare l’affondo per Adrien Rabiot, attualmente svincolato dopo l’addio alla Juventus.