Bufera in Formula 1: annuncio e penalità

La Formula 1 è stata colpita da un incredibile scandalo. Questa volta potrebbero prendere una penalità dopo le dichiarazioni del team principal. Ecco cosa è successo.

Il Gran Premio di Silverstone è stato uno dei più avvincenti degli ultimi anni. A vincere è stato Lewis Hamilton, trionfatore davanti al pubblico di casa e piuttosto commosso al termine della gara. Il pilota della Mercedes ha tagliato il traguardo per primo dopo una gara piena di colpi di scena. Il primato, infatti, è stato nelle mani di più di un pilota nel corso del gran premio, ma nel finale l’ha spuntata il sette volte campione del mondo, autore di una prova sul bagnato di altissimo livello.

Il dominio Red Bull sembra non esistere più, gli equilibri in pista sono cambiati e la Mercedes, ormai, ha quasi raggiunto le prestazioni del team austriaco. Anche la McLaren è migliorata molto, ma nel gran premio di Gran Bretagna ha portato a casa soltanto un terzo posto e un quarto posto, permettendo a Norris di salire sul podio.

A Silverstone è esplosa la polemica, non è escluso che un pilota – uno dei big in casa – possa incorrere in una sorprendente squalifica. Se ne sta discutendo nelle ultime ore.

Formula 1, possibile penalità dopo Silverstone

George Russell, dopo aver vinto in maniera piuttosto rocambolesca il Gran Premio d’Austria, è partito in Pole position a Silverstone e, per diversi giri, ha accarezzato l’idea di fare il bis nella gara di casa.

Purtroppo per lui, le cose sono andate in maniera completamente diversa perché il pilota britannico è stato costretto al ritiro mentre era in piena lotta per il podio e, forse, anche per la vittoria del Gran Premio. Russell è stato richiamato ai box quando mancavano diciotto giri al termine della gara.

Andrew Shovlin, direttore tecnico del Team Mercedes, ha parlato dell’episodio dopo la gara, soffermandosi sui motivi che hanno spinto la scuderia tedesca a fermare il proprio pilota. Ecco un breve estratto delle sue parole, rilasciate nel post gara: “Abbiamo fermato la macchina per proteggere la power unit. Sapevamo che non avremmo terminato la gara e abbiamo provato ad evitare una penalità nel corso dell’anno. E’ stato un intervento preventivo, ma non c’era nessuna possibilità di arrivare alla bandiera a scacchi”.

Questo significa che la Mercedes ha gestito la power unit di George Russell, evitando che si danneggiasse ulteriormente. Qualora i tecnici riuscissero a riparare il danno, il team tedesco potrebbe evitare di sostituirla in futuro. Ricordiamo che ogni squadra ha un numero limitato di unità. Nel caso della power unit, una volta installata la quarta unità, è prevista una penalizzazione di dieci posizioni nella griglia di partenza.