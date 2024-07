Daniel Maldini show in allenamento, Florenzi urla: “Sei un campione!” (VIDEO)

Daniel Maldini si mette in mostra e spera di convincere Paulo Fonseca a puntare su di lui. Nel frattempo segna un grande gol a Milanello

Con il primo dribbling salta secco il centrale, poi con il secondo elude con abilità e destrezza l’intervento di altri due difensori, mettendo così il pallone in rete. E’ solo un gol durante una partitella di allenamento in quel di Milanello, ma è certamente un ottimo modo per mettersi in mostra difronte ad un nuovo allenatore.

L’obiettivo di Daniel Maldini, d’altronde, è chiaro da quando ha iniziato a dare calci ad un pallone. Il figlio di Paolo vuole prendersi il Milan, non importa quanto tempo servirà, ma il desiderio più grande è di riuscire ad imporsi in rossonero. In questi ultimi anni il giocatore ha girovagato per il nord Italia, con alterne fortune, prima l’avventura allo Spezia, poi all’Empoli e al Monza. Esperienze, purtroppo, condizionate da diversi piccoli infortuni, che non gli hanno fatto trovare quella continuità che gli sarebbe servita.

Il talento di Daniel Maldini non è mai stato, però, in discussione. Grande tecnica, ambidestro, alto e buona velocità, ma il giocatore ha faticato a trovare il giusto ruolo dove potersi esaltare. Un po’ attaccante, un po’ esterno o trequartista e si sa quando da giovane vieni sballottato in più posizioni fatichi ad esprimerti al meglio.

Milan, il talento di Daniel Maldini per il Diavolo

Con Raffaele Palladino, però, è arrivata la svolta, giocando sulla trequarti, ma partendo spesso dalla sinistra. E’ arrivata così quella continuità che mancava e ha spinto verso la panchina il tanto gettonato, Valentin Carboni, che qualcuno sostiene valere più di 30 milioni di euro.

Daniel ha alla fine messo a segno quattro gol e realizzato un assist, spingendo il Monza a volerlo trattenere. Maldini oggi ha gli occhi di tante squadre addosso. Ci sta pensando la Roma, la Lazio, l’Atalanta e il Genoa. Il Milan, invece, sembra non volerci puntare fino in fondo, ma cederlo per una decina di milioni potrebbe essere un grosso errore.

Di un Maldini, d’altronde, non ci si può liberare così a cuor leggero. La speranza è che in questi giorni il 22enne riesca a convincere Paulo Fonseca a voler puntare su di lui. Servirebbe poi chiaramente il rinnovo, visto l’accordo in scadenza nel 2025, ma non dovrebbe essere un particolare problema. Daniel Maldini ha così iniziato la sua rincorsa verso la conferma, segnando uno splendido gol a Milanello. Un gol che ha portato Florenzi ad urlare: “Sei un campione”. Un gol che ha fatto battere il cuore di milioni di tifosi, che sperano di poter vedere ancora un Maldini protagonista al Milan.