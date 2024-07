Il Milan ci crede ancora: prestito in Serie A e rilancio

Un giovane rossonero non troverà spazio con Fonseca, ma l’obiettivo è prestarlo per farne emergere le qualità nella prossima stagione.

C’è grande attesa di vedere quali saranno i colpi della campagna acquisti del Milan, ma la dirigenza sarà anche impegnata a cedere. Zlatan Ibrahimovic nell’ultima conferenza stampa ha specificato quanto sia importante anche effettuare delle operazioni in uscita per non avere una squadra troppo numerosa.

Ci sono giocatori che non rientrano assolutamente nel progetto e che verranno venduti, ad esempio Fodé Ballo-Touré e Divock Origi. Entrambi sono stati “parcheggiati” a Milan Futuro per la preparazione estiva, in attesa di offerte. Poi ci sono dei calciatori più giovani che il club vorrebbe cedere con la formula del prestito per aiutarli a giocare con continuità e a tirare fuori il loro potenziale.

Milan, nuova cessione in prestito

Tra coloro che dovrebbero partire a titolo temporaneo c’è Luka Romero, che nella seconda metà della scorsa stagione ha giocato nell’Almeria. Ha realizzato 3 gol in 13 presenze, togliendosi la soddisfazione di segnare una doppietta contro l’Atletico Madrid.

Filippo Ricci, corrispondente de La Gazzetta dello Sport in Spagna e grande conoscitore della Liga, ha parlato a MilanLive.it del giocatore: “All’Almeria ha avuto alti e bassi. Alcune prestazioni eccezionali e altre negative. Ha bisogno di qualcosa, le qualità ci sono ma non riesce a trovare continuità. Gli ho visto fare delle cose meravigliose, però troppo a sprazzi. Difficile dire cosa sarebbe meglio per lui nella prossima stagione. Comunque è molto giovane, deve trovare una sua dimensione, passando da promessa a giocatore consolidato“.

In queste settimane si è parlato di una possibile nuova cessione nella Liga, dove il Las Palmas veniva indicato come il club maggiormente interessato. Il campionato spagnolo può essere più adatto della Serie A alle sue caratteristiche, dato che è un po’ meno fisico e tattico, con più spazi. Però non mancano delle richieste in Italia.

Monza, Empoli, Verona e Venezia hanno effettuato dei sondaggi. Ci sono dei ragionamenti in corso da parte sia di Romero che del Milan, bisogna trovare la soluzione migliore per favorire la crescita del 19enne argentino. Serve capire in quale progetto tecnico-tattico l’ex Lazio potrebbe integrarsi meglio e avere un maggiore minutaggio.

Ovviamente, per il Milan l’ideale sarebbe un prestito secco oppure con diritto di riscatto e contro-riscatto. In tutti questi casi ci si tutelerebbe in caso di esplosione di Romero. Improbabile che la cessione possa avvenire a titolo definitivo, dato che oggi il prezzo dell’esterno argentino non può essere particolarmente elevato. Il Diavolo preferisce una soluzione diversa prima di perdere il controllo del cartellino.