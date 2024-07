@ML – Investimento rischioso, al Milan solo a condizioni favorevoli

Un nome spesso accostato al club rossonero non rappresenta una certezza: c’è qualche “preoccupazione” in caso di arrivo a Milanello.

Al termine dell’Europeo il calciomercato del Milan si potrebbe sbloccare. Infatti, stando alle ultime indiscrezioni, dovrebbe essere quasi fatta per l’ingaggio di Alvaro Morata.

L’ex Juventus giocherà la finale Spagna-Inghilterra e poi potrebbe volare a Milano per sostenere le visite mediche e firmare il contratto. Si parla di un accordo quadriennale da circa 4,5 milioni di euro netti annui. Per l’acquisto dell’attaccante classe 1992 (compirà 32 anni il 23 ottobre) è stato deciso di pagare all’Atletico Madrid la clausola di risoluzione da 13 milioni. Oltre a Morata, il club rossonero vorrebbe prendere anche un altro rinforzo in attacco.

Milan, un “consiglio” per l’attacco

Negli ultimi giorni si sta parlando di un interesse per Tammy Abraham, che la Roma è disposta a vendere. Prezzo di circa 25 milioni, con il Milan che vorrebbe inserire almeno una contropartita tecnica nell’operazione. Alexis Saelemaekers e Daniel Maldini possono essere due nomi graditi al club capitolino.

Era trapelato anche il nome di Memphis Depay, che non ha rinnovato il contratto con l’Atletico Madrid e che può essere tesserato a parametro zero. Ha caratteristiche diverse da Morata e Abraham, può essere pure utilizzato da seconda punta e da esterno offensivo. Ha 30 anni, quindi ha una buona esperienza alle spalle. Al momento, non sembra esserci nulla di concreto. L’olandese è stato solo offerto al Milan.

Filippo Ricci, giornalista corrispondente de La Gazzetta dello Sport in Spagna, ha spiegato a MilanLive.it che sarebbe rischioso puntare su Depay: “È un giocatore dai grandi colpi, però poco costante e che si fa male spesso. È un po’ un rischio, è un giocatore che prenderei solo a determinate condizioni economiche. Le sue qualità non si discutono, ma è un ragazzo un po’ particolare e a volte non sembra del tutto concentrato. Un investimento rischioso“.

Sicuramente il nazionale olandese vorrebbe un contratto da 4-5 milioni netti annui, bisogna vedere se il Milan sarà intenzionato ad avviare una trattativa. Oggi sembra interessato a profili diversi per il reparto offensivo, l’ex Barcellona non pare essere un obiettivo. Lo scenario può cambiare se le prime scelte dovessero sfumare, vedremo.

A Depay non mancano richieste, certamente troverà una sistemazione. Da capire se avrà ancora voglia di giocare in Europa o se sarà attirato da offerte provenienti da Arabia Saudita e Stati Uniti.