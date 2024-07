Morata vs Giroud, numeri a confronto: com’è andata l’ultima stagione

Alvaro Morata si appresta a diventare il nuovo attaccante del Milan. Sarà lo spagnolo a raccogliere l’eredità di Olivier Giroud

Sono le ore di Alvaro Morata al Milan. L’attaccante spagnolo è stato scelto dal Diavolo per raccogliere l’eredità di Olivier Giroud. La trattativa per far vestire di rossonero il centravanti delle Furie Rosse è ormai alle battute finali.

Tutto è apparecchiato, con il Milan pronto a garantire a Morata un contratto davvero ricco da oltre cinque milioni di euro netti per quattro stagioni. L’Atletico Madrid, invece, incasserà i 15 milioni di euro della clausola rescissoria. Lo spagnolo è stato convinto sia economicamente che tecnicamente. Sarà lui al centro dell’attacco del Milan, a completare il reparto con Christian Pulisic e Rafa Leao, come fatto lo scorso anno da Olivier Giroud. Serve l’ultimo ok, quello definitivo per l’arrivo in Italia, per le visite mediche e le firme sui contratti prima delle meritate vacanze.

Morata è dunque pronto ad indossare la maglia numero nove che è stata del centravanti francese. L’ex Chelsea è arrivato in punta di punti, anche lui non giovanissimo, e pian piano si è preso il Milan.

Milan, i numeri di Morate e Giroud

Nell’anno dello Scudetto furono 14 i gol, di cui 11 in campionato, e molti di questi fondamentali, come quelli nel derby, a Napoli e chiaramente contro il Sassuolo. Poi nella stagione 22/23 le reti sono state 18, uno in più rispetto a quelle dell’ultima sua annata in rossonero. Di questi 17 gol, 15 sono stati segnati in Serie A, 1 in Champions League e 1 in Europa League. Da sottolineare anche i nove assist totali.

Alvaro Morata, invece, ha superato quota venti reti nell’ultima annata, realizzando 15 gol, anche lui, in campionato, ma ben cinque in Champions League e uno Coppa del Re. Il centravanti della Nazionale spagnola ha dunque recitato un ruolo da protagonista con l’Atletico Madrid, nonostante sembrava essere ai margini del progetto. La grande stagione gli ha così permesso di continuare ad essere uno dei leader delle Furie Rosse.

Andando indietro nelle stagioni, Alvaro Morata, di sei anni più piccolo rispetto a Olivier Giroud, ha dimostrato di saper segnare con continuità, anche se nella sua carriera non è mai stato un grandissimo bomber (da 30 gol a stagione, per intenderci). Nella stagione 2022/2023 sono stati così 15 i centri, oltre a 3 assist; in quella precedente, proprio in Italia, con la Juve, invece, sono stati 12 i gol ma con ben 9 passaggi vincenti.

Numeri quelli di Alvaro Morata, dunque, che non sono poi così diversi da quelli di Olivier Giroud. Il Milan con lo spagnolo si porterebbe a casa un giocatore che può arrivare facilmente a 15 gol e magari superare i 20. Andare oltre, però, sarà complicato. Servirà, dunque, chiaramente, l’apporto importante di Rafa Leao e Christian Pulisic per puntare in alto.