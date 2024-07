Non ci sono più dubbi in casa Milan: scelto il sacrificio sul mercato

Il Milan pronto ad intervenire in maniera concreta sul mercato. A finanziare i colpi sarà la cessione di un rossonero: imminente la partenza.

I rinforzi sono stati individuati, ora non resta che passare all’azione. Il Milan, dopo alcune settimane di riflessione e scouting, è pronto a regalare a Paulo Fonseca una serie di innesti in grado di potenziare la rosa e renderla maggiormente competitiva rispetto alla scorsa stagione. Quattro, in particolare, i colpi in cantiere che il club vorrebbe concretizzare sfruttando i proventi di una singola cessione. Ma andiamo con ordine.

Nel mirino, in primis, è finito Alvaro Morata che, salvo sorprese, andrà a raccogliere il testimone lasciato da Olivier Giroud. Lo spagnolo vuole lasciare l’Atletico Madrid ed ha accettato il triennale da quasi 5 milioni proposto dai rossoneri che, per prenderlo, pagheranno ai Colchoneros i 12 milioni previsti dalla clausola rescissoria. L’affare risulta blindato: l’ufficialità è destinata ad arrivare al termine degli Europei. Possibile, poi, lo sbarco in città di Youssef Fofana che spinge per lasciare subito il Monaco. I biancorossi hanno abbassato le proprie pretese, scendendo dagli iniziali 25 milioni a 20. Un nuovo meeting tra le parti è atteso a stretto giro di posta.

Milan, scelto il sacrificio di mercato: Fonseca ha deciso

Due, inoltre, i colpi previsti che andranno a potenziare il reparto difensivo. Nel ruolo di terzino destro piace molto Emerson Royal, valutato dal Tottenham circa 20 milioni. La dirigenza, dal canto suo, ne ha messi sul piatto 15 e, in sede di trattativa, farà leva sulla volontà del brasiliano di sbarcare alla corte di Fonseca.

Vivo, infine, l’interesse nei confronti di Strahinja Pavlovic per il quale il Salisburgo ne chiede 25. Operazioni che, nei piani milanisti, verranno finanziate dalla partenza di Ismael Bennacer, ritenuto non imprescindibile dal tecnico lusitano..

L’algerino, autore di 2 reti ed altrettanti assist nelle 25 apparizioni totalizzate nell’ultima annata, ha estimatori in Arabia Saudita. A confermarlo è ‘La Gazzetta dello Sport’: di recente ad iscriversi alla corsa era stato l’Al-Ittihad ma la pista in questione si è raffreddata dopo il mancato sbarco in panchina di Stefano Pioli. Un ritorno di fiamma non è da escludere, con il Milan che, da parte sua, attende di ricevere proposte ufficiali.

La clausola inserita nel contratto del 26enne ammonta a 50 milioni tuttavia la dirigenza ha fatto sapere alle società interessate che verranno prese in considerazione anche proposte leggermente inferiori. La rivoluzione, in casa Milan, sta per scattare. Fonseca attende rinforzi per dare la caccia all’Inter Campione d’Italia.