Nuovo colpo dal Real Madrid, tifosi del Milan in estasi

Il Milan sogna un grande colpo dal Real Madrid destinato a scrivere una nuova storia per il club rossonero: la possibilità fa impazzire i tifosi

Il calciomercato del Milan si sta muovendo a piccoli passi e con la ricerca di calciatori decisivi per migliorare la squadra. La società ha già annunciato che non ci sarà una rivoluzione totale, e neppure ai livelli di quella della scorsa anno, ma molti cambiamenti saranno affidati all’opera di Paulo Fonseca, che cercherà di imprimere una nuova impronta tattica e un gioco totalmente rivoluzionato al gruppo rossonero.

Certo, alcuni colpi dovranno necessariamente essere centrati, soprattutto in attacco, dove il nuovo centravanti non è ancora arrivato e Zlatan Ibrahimovic ha assicurato che lo farà, nonostante Joshua Zirkzee sia ormai un nuovo calciatore del Manchester United. Servirà anche un nuovo difensore e un terzino destro, oltre a un mediano in grado di garantire fisicità e impostazione del gioco, al netto della possibile uscita di Ismael Bennacer. Un possibile arrivo dal Real Madrid potrebbe scuotere i piani dei rossoneri e sta facendo sognare i tifosi nelle ultime ore. Si parla di un calciatore che ha lasciato tutti a bocca aperta a Euro 2024 e ora è pronto a rubare la scena anche con le squadre di club.

Arda Guler torna in orbita Milan: si può fare solo a una condizione

Arda Guler al Milan non è una novità, anzi è un nome che già la scorsa estate ha occupato per un diverso tempo le prime pagine dei giornali in ottica rossonera. Il fantasista turco tra infortuni e poca continuità ha trovato poco spazio la scorsa stagione agli ordini di Carlo Ancelotti, ma mostrando solo a tratti i pezzi forti del suo repertorio.

Poi è arrivato Euro 2024 e anche lì è riuscito a realizzare un gol meraviglioso e a portare a termine molto giocate di grande qualità che hanno ribadito il suo enorme talento. Il problema è che al Real Madrid rischia di trovare ancora una volta poco spazio, vista l’abbondanza che hanno nel ruolo i campioni d’Europa.

Per questo, secondo quanto scritto dall’Ansa, il Milan ha chiesto il calciatore in prestito alle Merengues. Probabilmente si tratterebbe di un’operazione in stile Brahim Diaz, da cui tutti troverebbero giovamento, soprattutto per il percorso di crescita del calciatore. I tifosi ci sperano e ora l’affare non è affatto impossibile.