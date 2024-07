Reijnders è diventato un top player: imprescindibile per il Milan, prezzo alle stelle

Reijnders è destinato a diventare un elemento imprescindibile del Milan di Fonseca. Le voci degli ultimi giorni non sfiorano il Diavolo

Tijjani Reijnders alla Roma in cambio di Tammy Abraham. Si è letto anche questo in quel curioso mondo di X in queste ultime ore. Un tweet che ha chiaramente e giustamente fatto sorridere molti tifosi del Milan, che come il club conoscono bene la dimensione del centrocampista e la sua valutazione.

Oggi l’olandese, che il prossimo 29 luglio compirà 26 anni, è un giocatore in ascesa. Che sta crescendo di stagione in stagione. Il centrocampista di Zwolle è reduce da un’annata rilevante al Milan, con cinquanta presenze totali, che testimoniano l’importanza all’interno del progetto rossonero. Ha giocato tantissimo, cambiando spesso ruolo a centrocampo. Era partito alto per poi arretrare il suo raggio d’azione, ma Stefano Pioli non ci ha mai rinunciato. Alla fine i gol segnati sono stati quattro così come gli assist. Numeri che andranno certamente migliorati, ma la caratura tecnica e tattica di Reijnders è sotto gli occhi di tutti.

Milan, Reijnders al centro del villaggio

L’ottima stagione in rossonero gli ha così permesso di ritagliarsi un ruolo da protagonista anche con la nazionale oranje, giocando titolare per tutto l’Europeo, anche la semifinale contro l’Inghilterra persa solo all’ultimo minuto. Le prestazioni più che positive non sorprendono di certo i sostenitori del Diavolo che lo hanno ammirato per un’intera annata e che hanno imparato a conoscerlo. Non sorprendono nemmeno, chiaramente, il Milan, che è convinto di avere tra le mani un vero campione.

Tijjani Reijnders è un giocatore importante che alzerebbe il livello di qualsiasi squadra. Sorprendono, dunque, le voci che lo vorrebbero in Inghilterra e in Italia in club di medio livello e alla Roma. Ma a prescindere dai rumors di mercato (si è parlato anche del Real Madrid in Spagna per la ridicola cifra di 30 milioni), normali in questi giorni, Reijnders è per il Milan imprescindibile.

Paulo Fonseca ripartirà da lui, sarà al ‘centro del villaggio’. In rossonero c’è la convinzione che l’olandese sia destinato a crescere ancora tanto e di conseguenza anche il suo valore aumenterà. Oggi l’ex Az Alkmaar non vale certo 30 milioni di euro ma più del doppio. Un’offerta dunque da 70 milioni potrebbe portare il Milan a riflettere e a considerare una sua cessione. Servirebbe, quindi, una proposta irrinunciabile: Tijjani Reijnders è ormai da considerare a tutti gli effetti un top player ed è uno degli intoccabili come Theo Hernandez, Mike Maignan e Rafa Leao. Chi lo vuole per davvero è giusto che lo sappia.