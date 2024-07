Schumacher strappalacrime: Hamilton da brividi

Si parla ancora del binomio Schumacher-Hamilton, i due piloti più vincenti di sempre in Formula 1. Le ultime sull’inglese sono da brividi.

C’è qualcosa che accomuna ormai da diversi anni due piloti leggendari come Michael Schumacher e Lewis Hamilton. Non soltanto i due si sono dati ufficialmente il cambio nel 2012-2013 alla Mercedes, con un evidente passaggio di testimone, ma rappresentano i due personaggi più vincenti della storia della Formula 1.

Entrambi vantano infatti la conquista di 7 titoli mondiali a testa. Schumacher ci è riuscito alla guida di Benetton e Ferrari, mentre Hamilton, secondo molti il suo erede designato, lo ha fatto guidando McLaren e Mercedes. Inoltre il futuro trasferimento dell’inglese alla Ferrari nel 2025 già ha scatenato paragoni e parallelismi da parte di cronisti ed appassionati.

Un binomio teoricamente molto intrigante quello tra il Kaiser, che oggi purtroppo è alle prese con le lunghe terapie post-incidente sulle piste da sci, e il britannico. Ma stavolta sono le dichiarazioni di un altro Schumacher a far parlare ed emozionare: quelle di Ralf, fratello minore di Michael e anche lui ex pilota di F1 di altissimo livello.

Ralf Schumacher fa ben sperare la Ferrari: parole al miele su Hamilton

I tifosi delle quattro ruote sono rimasti finalmente impressionati dalla grande prestazione di Lewis Hamilton, che nel gran premio di casa a Silverstone ha interrotto un digiuno di circa due anni e mezzo, tornando a tagliare il traguardo per primo. Una prova eccellente del pilota di Stevenage, che ha dimostrato di essere ancora competitivo e combattivo come un tempo.

Un sospiro di sollievo per molti tifosi della Ferrari, che avevano paura di trovare nella prossima stagione un campione ormai appagato e scarico, davvero diretto verso il finale anonimo della carriera. A rinfrancare tutti, oltre al successo in Gran Bretagna, anche le parole di Ralf Schumacher, che ai microfoni di Sky Sport Detuschland ha incensato il ritorno ad alti livelli di Hamilton.

“Erano due anni che in molti parlavano di un Hamilton ormai pronto per il ritiro, che era troppo vecchio, che il suo tempo era finito, che la Ferrari avrebbe fatto una mossa azzardata. La vittoria di domenica ci riporta indietro di 3 anni. Lewis Hamilton è tornato con una storia che solo il motorsport e la Formula 1 possono regalarci”.

Tanta fiducia e speranza dunque per Hamilton e per la scuderia che ha scelto di affidarsi a lui nel prossimo futuro. Il segnale di Silverstone potrebbe essere il punto di partenza per un’avventura ferrarista tutta da vivere.