Triplo colpo entro fine luglio: tre nomi da capogiro per il Milan

I tifosi del Milan vogliono vedere i primi acquisti da parte della società ma sembra che adesso manchi poco per vedere un nuovo trio.

L’inizio di questa sessione estiva di calciomercato non è stato molto semplice per il Milan che non è ancora riuscito a mettere a segno nemmeno un colpo. Fino ad ora è stata ufficializzata la nuova guida tecnica della formazione rossonera che è stata affidata a Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese si siederà sulla panchina del Diavolo (prendendo le redini da Stefano Pioli) e in queste settimane ha programmato a lungo con i dirigenti quali mosse fare in sede di mercato.

Una delle priorità per il Milan in questo calciomercato estivo del 2024 è senza dubbio quella di trovare un nuovo centravanti titolare che possa prendere il posto del partente Olivier Giroud che ha scelto di chiudere la carriera a Los Angeles. Il primo nome che i rossoneri hanno cercato per rinforzarsi era quello di Joshua Zirkzee ma poi la trattativa è naufragata a causa delle eccessive richieste dei procuratori. Ora però i tifosi possono sorridere perché pare vicina una svolta sul mercato.

Il Milan è pronto a battere tre colpi: in arrivo entro fine luglio l’attaccante titolare e altre due pedine di peso

Secondo le ultime voci di mercato, in casa Milan ora il peggio sembra passato per quanto riguarda il mercato. La società ha finalmente trovato dei punti di svolta nelle trattative principali che sta portando avanti da diversi giorni ed entro la fine del mese di luglio potrebbero arrivare le strette di mano decisive.

Il più atteso di tutti è molto probabilmente Alvaro Morata che una volta terminato l’Europeo con la Spagna nella giornata di domenica, potrà dare l’accelerata finale alla trattativa con il Milan e diventare il nuovo centravanti titolare. Oltre a lui il Diavolo punta a chiudere anche l’affare con il Tottenham relativo ad Emerson Royal, il brasiliano nelle idee di Fonseca dovrebbe infatti diventare il nuovo terzino destro titolare.

Infine, il Milan può cercare la fumata bianca anche per Youssouf Fofana, mediano difensivo del Monaco e della Nazionale francese. Lui sarebbe un ottimo centrocampista da piazzare davanti alla difesa e che ricorda molto Kessié come stile di gioco, un profilo che è mancato ultimamente ai rossoneri.