Il Milan l’ha finalmente trovato: problema risolto con Pavlovic

Il club rossonero punta sull’acquisto di Pavlovic in difesa: il serbo ha caratteristiche che servono al reparto.

Rinforzare la retroguardia è uno degli obiettivi del Milan in questo calciomercato estivo. Negli ultimi giorni sembra che Strahinja Pavlovic sia il profilo sul quale la dirigenza ha deciso di puntare.

Il 23enne serbo è esploso nel Salisburgo, dove è approdato nell’estate 2022 per 7 milioni di euro. Il Monaco lo aveva comprato per 10 nel 2020, quando era una giovane promessa del Partizan Belgrado, ma nel Principato non è riuscito a emergere ed è stato poi prestato al Cercle Bruges e al Basilea. Nel 2019 era stato vicinissimo alla Lazio, che trovò l’accordo con il Partizan per 5 milioni e poi non tesserò il giocatore per un problema sorto nelle visite mediche. A distanza di cinque anni si potrebbe concretizzare il trasferimento in Serie A.

Milan, perché Pavlovic serve a Fonseca

Secondo le ultime indiscrezioni, il Milan avrebbe già una bozza di accordo con Pavlovic. Oggi il difensore centrale serbo percepisce uno stipendio di circa 700 mila euro netti annui, per i rossoneri è facile arrivare a 1,5-2 milioni.

L’ostacolo maggiore è trovare l’intesa con il Salisburgo, che è partito da una richiesta di circa 30 milioni. Ma si potrebbe chiudere a 25, bonus inclusi. Nei prossimi giorni la trattativa potrebbe subire un’accelerata decisiva. Su Pavlovic ci sono anche altre società europee, però il Milan ha il suo sì e rappresenta la prima scelta.

Il nazionale serbo è un difensore centrale mancino, caratteristica che il club sta cercando da tempo. Non a caso, nel mercato di gennaio c’erano stati sondaggi per Alessandro Buongiorno e Lilian Brassier. In queste settimane si era parlato anche di Diogo Leite, 25enne portoghese dell’Union Berlino valutato circa 18 milioni. E non sono mancati rumors su un possibile ritorno di fiamma per Jakub Kiwior, 24enne polacco dell’Arsenal che piaceva già quando giocava nello Spezia. I Gunners chiedono 25 milioni.

Il Milan ha scelto di puntare forte su Pavlovic, alto 1,94 metri e molto forte fisicamente. Particolarmente abile nel gioco aereo e in marcatura, non è affatto lento nonostante la stazza fisica. È un difensore abbastanza aggressivo e questo a volte può portare ad essere eccessivamente irruento in alcuni interventi, però in Italia può migliorare tanto sotto questo aspetto. Se la cava abbastanza bene anche palla al piede.

L’ex di Partizan Belgrado e Monaco sembra avere tutte le caratteristiche che servono a Fonseca. Vedremo se il Milan riuscirà a chiudere l’accordo con il Salisburgo nei prossimi giorni. Trapela fiducia, però la dirigenza rossonera non deve portare troppo per le lunghe questa trattativa.