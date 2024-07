Il Milan rifiuta lo scambio: Fonseca punta su di lui

Proposto uno scambio al club rossonero, netto rifiuto: Fonseca intende dare fiducia al giocatore nella prossima stagione.

Il calciomercato del Milan non è ancora decollato, ma la nuova settimana può essere un periodo giusto per vedere alcune trattative arrivare a un esito positivo. Ad esempio, quella che riguarda Alvaro Morata.

Salvo colpi di scena, dopo l’Europeo il capitano della nazionale spagnola dovrebbe venire a Milano per visite mediche e firma del contratto. Se Diego Simeone non proverà a fargli cambiare idea, l’attaccante dell’Atletico Madrid diventerà il prossimo numero 9 rossonero. Operazione da 13 milioni di euro, la cifra della clausola di risoluzione presente nel contratto con i Colchoneros.

Milan, no allo scambio per l’attaccante

Il Milan non vuole limitarsi a Morata, l’obiettivo è quello di comprare anche un altro centravanti. Considerato il rinnovo di Luka Jovic, il parco attaccanti sarebbe composto da tre giocatori. In questi giorni si è spesso parlato di Tammy Abraham, in uscita dalla Roma e valutato circa 25 milioni.

Il club rossonero ha pensato di inserire una contropartita tecnica per non utilizzare solo cash nell’operazione. Erano emersi nomi come Alexis Saelemaekers e Daniel Maldini, ma la Roma ne preferirebbe un altro: Noah Okafor. Lo svizzero è il giocatore che i giallorossi vorrebbero per imbastire uno scambio che coinvolga anche Abraham.

Tuttavia, il Milan in questo momento non sembra considerare l’ipotesi di cedere l’ex Salisburgo. Paulo Fonseca vuole puntare su di lui nella prossima stagione e, ad oggi, non sembrano esserci possibilità di vederlo partire. Solo una richiesta esplicita del calciatore o un’offerta particolarmente alta per il cartellino possono cambiare lo scenario.

Salvo colpi di scena, quindi, Okafor continuerà a vestire la maglia rossonera. Dato che la pista Abraham non è decollata, il Milan ha rivolto le proprie attenzioni anche a un altro centravanti: Niclas Fullkrug. Il 31enne nazionale tedesco potrebbe lasciare il Borussia Dortmund, dove è approdato un anno fa per circa 17 milioni.

L’ex Werder Brema è una punta molto forte fisicamente e potrebbe fare comodo a Fonseca, in aggiunta a Morata. Due giocatori esperti e con qualità in grado di fare male alle difese avversarie. Non i nomi sognati dai tifosi, però non bisogna sottovalutarli. Come sempre, è il campo il giudice finale. Ad ogni modo, solo lo spagnolo è vicino all’arrivo a Milano. Il resto si vedrà.