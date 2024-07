Milan, il bomber di scorta per Fonseca: arriva con lo scambio

Le ultime sul colpo in attacco. Il Milan non ha alcuna intenzione di fermarsi ad Alvaro Morata: caccia all’opportunità con lo scambio

Niclas Füllkrug è diventato l’uomo del momento. L’attaccante di Hannover di 31 anni, protagonista con la maglia della Germania agli Europei, è pronto a lasciare il Borussia Dortmund. Al tedesco non sarebbe piaciuto il comportamento avuto dal proprio club e l’arrivo di Guirassy lo sta spingendo lontano dai gialloneri.

L’Italia e la Serie A per il centravanti, che la scorsa stagione ha segnato sedici reti e realizzato dieci assist, sono diventate un’opportunità. Così il Milan, che sta cercando un centravanti da affiancare al titolare (si spera possa essere Alvaro Morata a breve), ha allacciato contatti col suo entourage per capire la fattibilità dell’operazione.

Niclas Füllkrug in rossonero non è certo una trattativa che può chiudersi nel giro di pochi giorni, anche perché non è entrata nel vivo e ci sono altre squadre che possono interessarsi a lui. Il Bologna, che sta cercando l’erede di Zirkzee, può ad esempio cogliere questa occasione, come potrebbe farlo la Roma e il Napoli. Squadre che potrebbero dargli un ruolo da protagonista. Un ruolo che al Milan non avrebbe, se come detto dovesse arrivare Alvaro Morata. L’interesse per il tedesco è confermato, ma Fullkrug al Diavolo è una possibilità solo a determinate condizioni. E’ difficile immaginare che i rossoneri spendano altri soldi importanti – almeno venti milioni di euro – per un over 30.

Milan, Fullkrug o Abraham: il bomber con lo scambio

Ma se con i tedeschi fosse possibile inserire delle pedine di scambio tutto potrebbe cambiare. Al Borussia Dortmund piacciono Jan-Carlo Simic e Malick Thiaw, ma è complicato trovare i giusti incastri.

Potrebbe essere una pedina interessante da scambiare Alexis Saelemaekers, che non rientra nei piani del Milan e che è pronto a fare le valigie. Al Borussia Dortmund interessa Ismael Bennacer, ma anche in questo caso trovare una quadra con giocatori con valori di mercato diverso ed età diversa non appare facile. Più semplice pensare che possa essere Tammy Abraham quell’attaccante di scorta da affiancare ad Alvaro Morata. E’ vero che la Roma vorrebbe solo soldi, ma con i giallorossi potrebbe essere più semplice trovare quell’elemento da scambiare per far decollare la trattativa. Il belga ad esempio sarebbe un nome spendibile, con De Rossi che sta cercando esterni che saltino l’uomo. Attenzione, però, ad altri profili come Daniel Maldini, Tommaso Pobega o Lorenzo Colombo. Non sarà certo Reijnders, comunque, a trasferirsi nella capitale. L’olandese è considerato incedibile dal Diavolo e la sua valutazione non è certo paragonabile ad Abraham.