Milan senza freni: in arrivo l’ex Inter, attacco atomico

Il Milan rompe gli indugi per il mercato in attacco e mette nel mirino un grande ex dell’Inter: affare clamoroso

Rispetto ad altre grandi squadre del nostro campionato, in questo momento sul mercato il Milan è un po’ in ritardo. Ancora nessun nuovo acquisto per i rossoneri, che però si preparano ad accelerare e recuperare il terreno perduto.

Non ci sono alternative, del resto, degli acquisti dovranno essere messi a segno al più presto. Perché nella rosa ci sono delle lacune da colmare e perché occorre preparare una squadra all’altezza delle aspettative di Fonseca e dei tifosi, per puntare in alto sia in Italia che in Europa. Da questo punto di vista, la società ha deciso di rilanciare le proprie ambizioni e vorrà senza dubbio essere protagonista.

A Milanello, si sa bene quanto non sarà facile mettere in discussione il primato dell’Inter. Per di più, con il resto della concorrenza ugualmente agguerrito, Juventus in testa. Ma il Milan ora fa sul serio, specialmente in attacco. Dopo aver inseguito a lungo e vanamente Zirkzee, strategie ed obiettivi sono cambiati.

Sta arrivando innanzitutto Morata, per il quale a breve è prevista la fumata bianca. Ma l’ex Juventus non sarà l’unico centravanti che il Milan intende acquistare. Possibile un ulteriore colpo e in questo caso parliamo di un ex Inter, tra l’altro di quelli eccellenti.

Milan, che sgarbo all’Inter: Icardi in rossonero infiamma il derby

Tra i rumours di mercato, spunta nuovamente la suggestione Mauro Icardi. Un colpo che per il Diavolo avrebbe del clamoroso e avrebbe l’effetto di rendere fin da ora la stracittadina letteralmente incandescente.

Per sei anni, Icardi è stato riferimento tecnico, capitano, bandiera dell’Inter, prima del burrascoso addio. Vivendo alterne fortune in queste stagioni tra il Psg e il Galatasaray, riuscendo a ritrovarsi in Turchia, dove ha segnato gol a secchiate nelle ultime due annate.

L’argentino però potrebbe anche abbracciare un notevole cambiamento nella sua vita, tornando in Italia. Da capire quali saranno le sue valutazioni anche in merito alla sua vita privata, con la nuova rottura con Wanda Nara e il probabile divorzio. L’eventualità di vederlo in rossonero non sarebbe affatto da escludere, anzi, secondo i bookmakers. Il colpo Icardi al Milan viene bancato a 9.00 da Goldbet e Better.