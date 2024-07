Milan, svolta a fine mercato: la firma più importante

La società rossonera sta pianificando un’operazione molto importante che potrebbe andare in porto entro fine estate.

La prossima sarà una settimana molto importante per il calciomercato del Milan. I dirigenti contano di accelerare alcune trattative sia in entrata che in uscita. È il momento di sbloccare un po’ di situazioni, anche per calmare una tifoseria abbastanza scontenta e in attesa di fatti.

La squadra va rinforzata e si conoscono bene i ruoli nei quali sarà necessario intervenire. Per lottare per vincere servono colpi di qualità, da Milan. Avendo un bilancio sano, il club rossonero non ha neppure bisogno di fare cessioni pesanti per finanziare il mercato in entrata. Anzi, può pensare di blindare quei giocatori che hanno dei contratti con una scadenza non troppo lontana come Mike Maignan e Theo Hernandez. Entrambi hanno accordi che scadono a giugno 2026.

Rinnovo Theo Hernandez: le ultime notizie

Zlatan Ibrahimovic ha annunciato che i due nazionali francesi rimarranno al Milan nella prossima stagione, ci si aspetta che il club compia dei passi concreti per rinnovare i loro contratti. Blindarli sarebbe molto importante, una prova di forza della società.

Nelle scorse ore La Gazzetta dello Sport ha fatto trapelare particolare ottimismo per quanto riguarda la firma di Hernandez. Per l’ex Real Madrid pronto un nuovo contratto con stipendio da circa 6,5 milioni di euro netti annui, quindi vicino all’importo percepito da Rafael Leao. Il Milan lo ritiene un elemento fondamentale della squadra, uno che indosserà la fascia da capitano se Davide Calabria non sarà più titolare della fascia destra con Paulo Fonseca.

Un appuntamento per parlare del prolungamento contrattuale non è stato ancora fissato. Ora il club è concentrato su alcune operazioni di mercato che conta di chiudere quanto prima: dall’ingaggio di Alvaro Morata dall’Atletico Madrid agli acquisti di Youssouf Fofana del Monaco e Strahinja Pavlovic del Salisburgo. Senza dimenticare le cessioni.

Il capitolo Theo potrebbe essere affrontato alla fine della sessione estiva del calciomercato. L’ultimo appuntamento con l’agente Manuel Garcia Quilon è avvenuto un paio di mesi fa, la questione rinnovo è rimasta in standby e ora il terzino è in vacanza post-Europeo.

Ibrahimovic ha detto chiaramente che Hernandez e la sua famiglia sono felici a Milano, facendo intendere che è possibile arrivare a un accordo per stipulare un nuovo contratto. Il bilancio rossonero permette al club di fare un investimento sullo stipendio del giocatore, che finora non ha ricevuto offerte concrete dall’estero. Le notizie sull’interesse del Bayern Monaco non sono state seguite da una proposta, perché Alphonso Davies è ancora in Baviera e non è neppure escluso che invece di andare al Real Madrid possa rinnovare.