Ora è scontro Sinner-Alcaraz: l’annuncio scatena la bufera

Colpo di scena nella rivalità tra Sinner e Alcaraz, arriva l’annuncio che scatena la bufera: cosa sta succedendo

Se c’è una cosa che Wimbledon 2024 ha lasciato in eredità al mondo del tennis, oltre al ritorno di un Novak Djokovic di altissimo livello, è la conferma di un Carlos Alcaraz tornato quasi imbattibile. Al contrario di Jannik Sinner, sconfitto solo da un super-Medvedev ma comunque apparso più ‘fragile’ rispetto agli ultimi mesi da favola.

Considerando che Nole non durerà in eterno, sembra sempre più chiaro che il futuro apparterrà allo spagnolo e all’attuale numero uno al mondo, pronti a vivere una rivalità leggendaria. E ad accendere la miccia, direttamente da Londra, è stato proprio Alcaraz, con un annuncio che ha fatto esplodere la bufera.

Immaginare che dal 2024 in poi l’azzurro potesse imporre un dominio quasi inscalfibile, in grado di portarlo a collezionare Slam su Slam, titoli su titoli, inavvicinabile per chiunque, evidentemente sarebbe stato il sogno di un folle. Perché Alcaraz in bacheca ha già collezionato diversi Slam, e con un anno in meno rispetto a Sinner, e un talento quantomeno paritario, non potrà che essere un grande rivale per l’azzurro negli anni a venire, senza alcun tipo di timore reverenziale.

Alcaraz provoca Sinner, annuncio incredibile: i tifosi restano a bocca aperta

Lo ha dimostrato non tanto lo stesso giocatore, quanto il suo allenatore, Juan Carlos Ferrero, intervistato in questi giorni da Marca. Parlando di Sinner l’ex tennista si è infatti lasciato andare a una dichiarazione piuttosto velenosa che ha scatenato la reazione di tutti i tifosi di Jannik, rendendo ancora vibrante una rivalità destinata a regalarci grandissime emozioni nei prossimi anni.

Che Jannik non riuscisse ad arrivare almeno in semifinale a Wimbledon, nessuno lo immaginava, né tra i suoi tifosi, né tra i suoi rivali. Per quanto l’altoatesino, da numero uno del seeding, abbia pescato un sorteggio non proprio benevolo, con giocatori competitivi come Berrettini, Shelton e soprattutto Medvedev sul proprio cammino, in molti pensavano che il super Jannik di questo anno sarebbe riuscito a superare, magari con faticando, qualunque tipo di avversario.

Ne erano convinti anche Alcaraz e il suo team, come confermato da Ferrero che, nel voler fare un complimento al giocatore russo, tornato ad altissimo livello a Londra dopo qualche mese di appannamento, ha lanciato una frecciatina piuttosto velenosa nei confronti di Sinner.

“Daniil è riuscito a guadagnarsi rispetto, ha battuto Sinner che secondo noi era quasi imbattibile sull’erba, visto come sta giocando“, ha affermato l’ex numero 1 al mondo, quasi a voler sottolineare come in realtà, di imbattibile, nel mondo del tennis non ci sia nessuno, nemmeno l’attuale numero 1 della classifica ATP, tornato improvvisamente nel mirino di Alcaraz e di tutti i suoi rivali.

Insomma, il guanto di sfida è stato lanciato. Con le Olimpiadi dietro l’angolo, da disputare tra l’altro in quel Roland Garros da poche settimane conquistato da un Carlitos in versione nadaliana, l’atmosfera non può che diventare incandescente. E la speranza di tutti, a questo punto, è che i due si possano incontrare nel torneo olimpico il più tardi possibile, magari in una finale che potrebbe a quel punto mettere in palio una medaglia d’oro che avrebbe, in ogni caso, un valore storico per entrambi.