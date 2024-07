Prestito secco, Milan pronto a dare l’ok alla cessione

Il calciomercato del Milan sembra essersi sbloccato con i rossoneri che sono pronti a chiudere un’operazione in uscita.

Nelle ultime ore sembra esserci stata un’importante accelerazione per quello che riguarda i possibili acquisti del Milan con i rossoneri pronti a chiudere per diversi obiettivi.

Alvaro Morata sembra essere sempre più vicino al Milan con il club meneghino pronto a pagare la clausola rescissoria da circa 13 milioni di euro del calciatore che dovrebbe firmare un quadriennale con i rossoneri. L’attacco però potrebbe arricchirsi di una nuova pedina con la società che sta valutando l’acquisto di Tammy Abraham dalla Roma con l’inglese che avrebbe già detto sì al Milan, pronto a firmare un triennale con il club. Colpi che avvicinano in maniera decisa la cessione di un altro attaccante, pronto ancora una volta a cambiare maglia in Serie A.

Milan, cessione in vista: se ne va in prestito secco

Dopo i prestiti al Lecce ed al Monza, il Milan appare vicino a salutare Lorenzo Colombo ancora una volta con il centravanti pronto a dire sì all’Empoli. Il club toscano ha messo nel mirino il classe 2002 con le società che stanno discutendo sulla formula da utilizzare.

Il Milan avrebbe aperto ad un nuovo prestito secco del giovane attaccante con la speranza che la prossima stagione sia quella della definitiva consacrazione della punta in Serie A, valutandone poi il rientro a Milanello in pianta stabile a partire dall’estate del 2025. Non è però da escludere che i toscani vogliano provare ad inserire un diritto di riscatto con il Milan che potrebbe assicurarsi in quel caso la possibilità di contro riscattare il cartellino ad una somma leggermente più alta.

Non c’è solamente Lorenzo Colombo in uscita per quello che riguarda l’attacco con il Milan che sta attendendo offerte per Divock Origi. Arrivato in rossonero due estati fa a costo zero, il belga ha profondamente deluso durante la prima stagione per poi essere ceduto in prestito al Nottingham Forest. Ora l’ex Liverpool è stato aggregato al Milan Futuro ma il suo alto ingaggio rende difficile la cessione.

Per quello che riguarda l’attacco del Milan si fa anche il nome di Fullkrug. Il centravanti tedesco, protagonista con il Borussia Dortmund e la nazionale della Germania, potrebbe rappresentare un’alternativa all’attacco nel caso in cui non dovesse andare in porto la trattativa per Abraham. Un affare non semplice ma il Milan sta monitorando la situazione con l’esperta punta che potrebbe fare al caso del gioco di Fonseca.