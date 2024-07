Regalo a Galliani, saluta il Milan per il Monza

Le strade di Adriano Galliani e del Milan potrebbero intrecciarsi di nuovo durante il mercato: il Monza punta il giovane rossonero appena rientrato dal prestito

Il calciomercato è pronto per entrare sempre più nel vivo e a muoversi sul serio non sono soltanto le big, motivate dalle loro guide tecniche, ma anche le cosiddette piccole che – per sperare di mettere a segno la tanto agognata salvezza – sono disposte a far di tutto pur di rafforzare la propria rosa.

Tra le squadre che sognano di ripetere il campionato scorso, quindi di ricominciare bene per poi finire meglio, non si può non menzionare il Monza appena dato in mano a un grande ex rossonero come Alessandro Nesta e che sogna di mettere in piedi una squadra competitiva e temibile anche agli occhi delle grandi.

Per centrare questo obiettivo, è fondamentale approfittare del calciomercato in corso: non solo si cercano certezze con i loro anni di esperienza, ma anche giovani vogliosi di dire la loro in Brianza. E tra i tanti nomi delle ultime ore, uno potrebbe arrivare proprio in prestito dal Milan.

Milan, il giovane talento al Monza è più di una idea

Dopo i primi anni in serie A il Monza è ora una squadra più matura e consapevole delle proprie qualità. Gli ultimi tre campionati, terminati a metà classifica e a diversi punti di distanza dalla zona retrocessione, sono serviti molto ai ragazzi che compongono la rosa brianzola. A Nesta, dunque, non mancano di certo le motivazioni per far bene anche la prossima stagione, però rimane anch’egli dell’avviso che senza calciatori di qualità difficilmente si arriverà all’obiettivo stagionale prefissato.

E il prossimo obiettivo di mercato potrebbe provenire proprio dal centro sportivo di Milanello, in questo momento animato dai primi allenamenti di mister Fonseca. Stando a quanto riporta tuttomercatoweb.com, le strade di Luka Romero e Monza potrebbero presto intrecciarsi: il classe 2004 non è al momento in prima fila nelle idee del club rossonero, è molto più probabile un prestito e la società di Galliani è intrigata da quest’opportunità.

Questa pista di mercato potrebbe far bene allo stesso ragazzo, appena tornato a Milanello dopo una esperienza in prestito all’Almeria. Per lui, nell’ultima stagione nella Liga, tredici partite e tre gol. In generale, non è stata una parentesi indimenticabile, dato che proveniva pur sempre dal Milan e le aspettative erano elevate. Per l’argentino ex Lazio la pista Monza potrebbe essere quella giusta. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare aggiornamenti sulla vicenda.