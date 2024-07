Regolamento stravolto: scatta l’allarme in Formula 1

Arrivano novità importanti sulla modifica del regolamento di Formula 1 che avverrà nel 2026: scatta l’allarme da parte dei fornitori

La stagione di Formula 1 2024 è una delle più equilibrate da diversi anni a questa parte, lo dimostrano quasi tutti i Gran premi fino a questo momento. Non c’è il dominio del solito Max Verstappen, ma anche altri piloti che non intendono mollare la presa e lasciare all’olandese il quarto mondiale consecutivo.

Se da un lato gli appassionati di motori scommettono sugli avversari del super campione di Hasselt, dall’altro si sta cominciando a parlare in modo più continuativo dell’ormai famoso rinnovo del regolamento della competizione che scatterà in via ufficiale a partire dal mondiale 2026. Tale cambiamento – considerato dagli addetti ai lavori epocale – non dovrà far trovare impreparati i vari team che stanno già studiando a grandi linee quali potrebbero essere i cambiamenti sostanziali.

Dai pneumatici alle dimensioni delle monoposto fino alla potenza della power unit, il rinnovo del regolamento stravolgerà in toto la competizione, ma non mancano i dubbi da parte dei fornitori della F1.

Cambio regolamento, scatta l’allarme sui pneumatici

Le novità in termini tecnici sarebbero complesse da descrivere, ma c’è la consapevolezza che gli organizzatori hanno stravolto tutto. A partire dalle vetture che, come detto sopra, saranno più leggere rispetto a quelle che si usano al momento: peseranno infatti 30 kg in meno e avranno una resistenza aerodinamica del 55%.

Ciò significa che la velocità diventerà protagonista assoluta dal campionato mondiale 2026 in poi. Oltre al fattore aerodinamico e velocità, alcune novità ci saranno anche per quanto riguarda le dimensioni degli pneumatici. Ed è proprio a causa di questo cambiamento che la Pirelli, poche ore fa, ha alzato la voce dicendo la sua.

Secondo il colosso, fornitore delle gomme ai team di F1, al momento è impossibile fornire loro le cosiddette mule-car ibride (un tipo particolare di monoposto fornito alle squadre per testare i cambi di regolamento) necessarie per realizzare i test prima del lancio del nuovo regolamento. Il rischio è che si arrivi agli sgoccioli del campionato 2026 senza un periodo di test necessario per capire se le dimensioni dei nuovi pneumatici siano adatte o meno a vetture alleggerite di 30 kg.

Da questo punto di vista, il capo dell’area Motorsport di Pirelli Mario Isola è stato molto chiaro: “Quasi impossibile creare una mule-car con caratteristiche simili. Potremo solo risparmiare un po’ di peso: invece di fare long run con i serbatoi pieni potremo cercare di ridurre il livello di carburante per simulare la riduzione del peso”.