Svincolato di lusso: idea Milan per un colpo da sogno

Il Milan sta continuando a guardare con estrema attenzione al calciomercato degli svincolati. L’ultima idea porta in Inghilterra

Il Milan non ha ancora messo a segno alcun colpo ma i giorni che verranno si preannunciano davvero caldi. Il club rossonero è deciso a mettere le mani su Alvaro Morata, così da risolvere una volta per tutte il problema del centravanti.

Se domani dovesse arrivare il sì definitivo definitivo dello spagnolo, già tra martedì e mercoledì il calciatore svolgerebbe le visite mediche, prima di mettere nero su bianco e partire per le meritate vacanza. Morata ha detto sì ad un contratto da circa cinque milioni di euro netti a stagione per quattro anni ed è pronto a diventare il leader tecnico ma anche un punto di riferimento per lo spogliatoio. Il Diavolo dovrà chiaramente versare i 15 milioni di euro della clausola rescissoria nelle casse dell’Atletico Madrid.Â

Poi verosimilmente sarà la volta di Pavlovic e Fofana, che hanno detto sì al Milan, ma serve l’accordo con i rispettivi club, il Salisburgo e il Monaco. La trattativa più complicata si preannuncia quella con la squadra del Principato vista la grande differenza tra richiesta e offerta, ma dalle parti di via Aldo Rossi si respira comunque ottimismo.

Calciomercato Milan, nuova occasione a zero: idea Martial

Il bomber, il mediano e il centrale mancino rappresentano dunque le priorità per il Diavolo, ma il calciomercato non si fermerà . Non è un segreto, ad esempio, che Zlatan Ibrahimovic e Geoffrey Moncada vogliano anche un’altra punta a prescindere dal futuro di Luka Jovic.

Come più volte raccontato, il serbo è visto come un jolly, capace di cambiare le partite subentrando dalla panchina. Una carta in più da giocarsi, ma il Diavolo sta cercando un’occasione per completare il reparto offensivo. Un’occasione a prezzi contenuti. Nelle ultime ore così è emerso il profilo di Füllkrug, del Borussia Dortmund, oltre a quello di Abraham, della Roma, ma resiste l’idea Depay, che potrebbe varcare i cancelli di Milanello a parametro zero. Attenzione, però, ad un’altra idea sempre a zero, come Anthony Martial. Il francese è svincolato dopo l’avventura al Manchester United e cerca una squadra dove rilanciarsi dopo una stagione non proprio fortunata. Sarebbe chiaramente un innesto di esperienza, avendo giocato in Premier League, ma anche in Spagna al Siviglia e in Ligue 1, al Monaco, e non avrebbe problemi a partire dalla panchina.