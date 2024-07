Blitz e colpo immediato: affare Milan in casa Lazio

Il Milan ha pronto un colpo dalla Lazio da chiudere nell’immediato, si lavora al miglioramento della squadra: ecco tutti i dettagli

Il calciomercato del Milan stenta a decollare e questo infastidisce molto i tifosi rossoneri, nonostante le promesse di Zlatan Ibrahimovic. Il club vuole vincere, ha affidato la panchina a Paulo Fonseca per il post Pioli, ma è chiaro che guardando il mercato delle altre – Juventus, Inter e Napoli – qualche dubbio è legittimo.

La scelta sul centravanti non è ancora definita, dopo il tentativo andato a vuoto per Joshua Zirkzee che era la prima scelta. Tuttavia, il Milan ha concluso il rinnovo di Theo Hernandez che, secondo la Gazzetta dello Sport, si concretizzerà dopo il mercato.

Il fatto che Theo non abbia avuto offerte ha agevolato molto il Milan, che gli garantirà un contratto simile a quello di Rafael Leao. Il club rossonero si sta concentrando molto anche sulla costruzione della formazione Under 23.

Il Milan Futuro parteciperà al Girone B di Serie C e farà il suo esordio il prossimo 10 agosto nella Coppa Italia Serie C contro il Lecco. C’è tanta curiosità di vedere all’opera i ragazzi allenati da Daniele Bonera, che tra l’altro avrà a disposizione anche un ex Inter non proprio U23: Samuele Longo, classe ’92.

Colpo dalla Lazio per il Milan Futuro: rinforzo a centrocampo

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il Milan Futuro ha intenzione di piazzare un altro colpo, stavolta per rinforzare il centrocampo. Si tratta di Jacopo Sardo, classe 2005, per il quale è stata già avviata una trattativa con la Lazio. Il club rossonero garantirebbe un compenso poco inferiore al milione di euro, più il 20% sulla futura rivendita del giocatore.

Tuttavia, Claudio Lotito ha le idee chiare sull’operazione. Infatti, il presidente della Lazio preferisce una contropartita, come per esempio il prestito di Lorenzo Colombo. Il centravanti nell’ultima stagione è stato in prestito al Monza, dove ha collezionato 25 presenze, con 4 gol e 1 assist in 1.366′.

La Lazio ha venduto Ciro Immobile e cerca nuovi rinforzi per il reparto offensivo. Colombo rappresenta un profilo molto gradito, considerando che si tratta di un 2002 che ha fatto vedere cose interessanti. E il Milan Futuro vuole mettere le mani su Sardo, che nella scorsa stagione ha giocato 34 partite in tutte le competizioni con la Lazio Primavera, segnando 8 gol e fornendo anche 3 assist. Un rendimento interessante e l’esperienza nei professionisti potrebbe essere il primo passo per diventare grande.