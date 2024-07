Cambia tutto in casa Milan, cessione bloccata: resta in rossonero

Ribaltone di mercato in casa Milan con un giocatore che sembrava destinato alla cessione ora pronto a restare.

Cambiano le carte in tavola per quello che riguarda il futuro di un giocatore del Milan che sembrava destinato ai saluti durante questa estate.

Questa settimana dovrebbe essere quella decisiva per il calciomercato del Milan. Concluso l’europeo, i rossoneri avranno dei colloqui con i calciatori che hanno concluso per ultimi la rassegna continentale, volendosi accertare della disponibilità di punti fermi come Maignan, Theo Hernandez e Leao a restare ancora in rossonero. Contestualmente dovrebbero arrivare i primi colpi del club meneghino pronto a riportare Alvaro Morata in Serie A con lo spagnolo pronto a diventare il nuovo centravanti della squadra di Fonseca. Sembrano poi molto vicini anche Emerson Royal e Youssouf Fofana.

Calciomercato Milan, bloccata la partenza di un big: può restare

Alessandro Florenzi potrebbe restare al Milan in vista della prossima stagione. L’esterno vorrebbe convincere Paulo Fonseca a puntare su di lui per il campionato che prenderà il via tra poco più di un mese, mettendo da parte le incomprensioni avute ai tempi della Roma.

Il classe 1991 salutò la capitale proprio mentre sulla panchina dei giallorossi era presente Paulo Fonseca. Non ci sarebbero mai stati scontri tra i due ma l’allenatore lusitano di certo non si oppose alla sua cessione. Florenzi, con un contratto fino al 2025 con il Milan, vorrebbe provare a convincere il tecnico a tenerlo ancora nell’organico e sta cercando di mettere in difficoltà il mister in questi primi allenamenti del 2024/2025.

La duttilità e la disponibilità di Florenzi, oltre al suo essere uomo spogliatoio, potrebbero giocare a favore dell’esterno romano, pronto a vivere la sua quarta stagione consecutiva in rossonero, diventando di fatto un senatore della squadra. Florenzi potrebbe essere schierato sia come terzino destro che come terzino sinistro e, all’occorrenza, anche all’interno di un centrocampo a tre come mezzala.

Per quello che riguarda la fascia destra molto dipenderà da quello che sarà il ruolo di Pierre Kalulu in vista della prossima stagione. Non è da escludere che il francese classe 2000 possa essere schierato come terzino destro e giocarsi il posto con Davide Calabria. In quel caso potrebbe saltare l’affare riguardante Emerson Royal con il laterale brasiliano del Tottenham da tempo nel mirino dei rossoneri. Il giocatore viene valutato circa 20 milioni di euro, una somma che il Milan potrebbe dirottare così sull’acquisto di un altro attaccante, in particolare Abraham della Roma.