Fan impazziti dopo l’annuncio su Sinner: non vedono l’ora

Arriva un annuncio importante che riguarda Jannik Sinner, esplode l’entusiasmo dei tifosi: parte il conto alla rovescia

Una sconfitta dolorosa per Sinner, quella contro Medvedev a Wimbledon, che ha impedito all’azzurro di giocarsi fino in fondo la vittoria ai Championships sull’erba londinese. Un ko che ha suscitato un po’ di malumore nei commenti di addetti ai lavori e non, ma c’è da sottolineare che si tratta di un ko per il quale non fare drammi.

In fondo è appena la quarta sconfitta per Sinner dall’inizio dell’anno, su 46 match disputati in totale. Un rendimento formidabile, che lo sta tenendo per ora saldamente in vetta al ranking ATP, anche se con Djokovic e Alcaraz che lo mettono nel mirino a non troppa distanza. Sarebbe impensabile del resto che Sinner le vinca tutte.

La cosa importante è cercare di mantenere una continuità di alto livello. Ciò che l’altoatesino naturalmente intende fare, sin dai prossimi impegni. Ora l’obiettivo sono le Olimpiadi di Parigi, prima della seconda parte della stagione che lo vedrà impegnato in una lunga serie di appuntamenti, Us Open compresi, lungo la strada per le ATP Finals di Torino. Dove potrebbe anche non essere l’unico azzurro in gara.

Musetti si lancia dopo Wimbledon: “Sogno la Top 10, che bella coppia con Sinner alle Olimpiadi”

Torna a sognare la presenza alle Finals di fine stagione anche Lorenzo Musetti, protagonista di una grande cavalcata a Wimbledon, conclusa soltanto al cospetto di Djokovic in semifinale. Il toscano ha sfoderato un grande tennis, confermando tutto il suo talento e potendo adesso mettere nel mirino traguardi importanti.

Musetti inizierà la settimana da numero 16 ATP, a un passo dal suo best ranking. Con la posizione numero 14 nella Race per le Finals, dunque in piena corsa per un posto nei magnifici otto. E ad ‘Eurosport’ confessa le sue grandi ambizioni per il prossimo futuro.

Ecco le sue parole:”Ho tanti tornei dove puntare a far bene e fare tanti punti – ha spiegato – Sogno di entrare nella Top 10 e di giocare le Finals, perché no. Devo portarmi da Wimbledon tutto il meglio per il futuro, ho vissuto emozioni immense. Ora giocherò Umago, prima delle Olimpiadi di Parigi. Lì ho espresso forse il mio miglior tennis, mi fa ben sperare”.

E chissà cosa potrà accadere in coppia con Jannik Sinner: “Lo abbiamo scoperto tardi e non abbiamo avuto molto tempo per allenare il doppio, ma credo che con lui ci sarà subito intesa tennistica. Penso che potremo essere una bella coppia di doppio“. Le ambizioni di medaglia passano, nel doppio, soprattutto dalla coppia Bolelli-Vavassori, ma anche gli altri due non scherzano.