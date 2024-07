Il Bellingham italiano è del Milan: “Punto a essere come lui”

Un giovane calciatore rossonero si ispira a Bellingham: ha un buon potenziale di crescita e il club potrebbe ritrovarsi un titolare tra qualche anno.

Jude Bellingham è certamente un modello di riferimento per tanti giovani. Dopo essere esploso nel Borussia Dortmund, è stato protagonista una stagione da sogno nel Real Madrid. E anche all’Europeo con l’Inghilterra ha mostrato alcuni colpi del suo vasto repertorio.

Il 21enne centrocampista offensivo unisce forza fisica e grandi mezzi tecnici, è un giocatore abbastanza completo. Carlo Ancelotti è riuscito subito a far emergere il suo potenziale e ha ottenuto in cambio la bellezza di 23 gol e 13 assist in 42 partite. Un rendimento pazzesco, tutt’altro che scontato per un classe 2003 al primo anno con una maglia pesante come quella blanca. È certamente uno dei candidati per il Pallone d’Oro 2023, la sua annata è stata fantastica.

Milan, un giovane talento si ispira a Bellingham

Al Milan c’è qualcuno che vede Bellingham come un calciatore al quale ispirarsi per crescere: Kevin Zeroli. Il 19enne centrocampista si è formato nel settore giovanile rossonero ed è reduce da un’altra buona stagione nella Primavera, ma togliendosi anche lo sfizio di debuttare in Prima Squadra. Nella prossima farà parte di Milan Futuro, la compagine Under 23 impegnata in Serie C, e sarà anche tenuto d’occhio da Paulo Fonseca.

Intervistato da Radio Serie A con RDS prima dell’Europeo Under 19, il giocatore ha parlato delle sue caratteristiche e ha menzionato anche il campione del Real Madrid: “Ho cercato di migliorare nell’inserimento, nell’attacco alla porta e nella finalizzazione. Cerco di fare mie le caratteristiche di Bellingham, punto a essere come lui“.

Zeroli ha le idee chiare e studia il centrocampista inglese per capire come migliorare. Sicuramente Bellingham è molto abile in tutti quegli aspetti citati dal giovane rossonero, che mira ad essere un giocatore più incisivo in fase offensiva. Anche lui ha dei mezzi fisici importanti e una buona tecnica, ovviamente deve lavorare tanto per imporsi ad alti livelli.

La prossima stagione sarà molto importante per crescere e iniziare a far capire di poter stare nel calcio dei grandi. La Serie C sarà un’ottima palestra, anche se certamente il suo obiettivo sarà essere preso in considerazione da Fonseca. Ora ha anche la vetrina dell’Europeo Under 19 in cui vuole ben figurare prima di fare ritorno a Milanello. Presto per fare paragoni con Bellingham, ma positivo che Kevin si ispiri a lui e voglia provare a raggiungere un livello simile a quello del collega.