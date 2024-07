Il Milan aggiunge centimetri: doppio colpo per una squadra più fisica

Sarà un Milan più fisico quello che si presenterà ai nastri di partenza della nuova stagione: le indicazioni del mercato parlano chiaramente

Lo scorso anno è stato Ruben Loftus-Cheek ad aggiungere centimetri al Milan. Centimetri e fisicità per la trequarti rossonera che hanno fatto la differenza. Il 28enne ha, infatti, sfruttato in pieno le proprie caratteristiche, riuscendo a dare una mano importante alla squadra di Stefano Pioli, tanto da arrivare in doppia cifra, segnando sei gol in Serie A e quattro in Europa League.

Sono arrivati anche due assist in campionato. Numeri che testimoniano come Loftus-Cheek sia riuscito ad essere decisivo per il Milan, anche grazie alla sua fisicità. Il Diavolo così è pronto ad aggiungere altri centimetri alla propria squadra, attingendo dal mercato. In attacco è così pronto ad arrivare Alvaro Morata, che andrà a sostituire Olivier Giroud. Il Diavolo in realtà qui perde tre cm, visto che il francese, 1,92 m, è più alto dello spagnolo. Ma i cm più importanti verrano inseriti in difesa. Almeno questa è l’idea concreta del Milan, che ha deciso di puntare tutto su Strahinja Pavlovic.

Milan, non solo Pavlovic: fisicità a centrocampo

Il gigante del Salisburgo, messosi in luce con la maglia della Nazionale serba, è altro 194 centimetri e il Diavolo è pronto ad accoglierlo, una volta trovato l’accordo con il suo club di appartenenza. Come raccontato, il classe 2001 ha detto sì al Milan ed è pronto a guadagnare uno stipendio da circa 1,6/1,8 milioni di euro netti a stagione. Ora il Diavolo si augura di per chiudere per una ventina di milioni.

Il Milan metterebbe così nel motore quel centrale mancino, forte fisicamente, che Moncada sta cercando ormai da tempo. Con Pavlovic in rosa sarebbe chiaramente più semplice poter far partire Malick Thiaw che piace tanto in Inghilterra, soprattutto al Newcastle. Il serbo, verosimilmente, andrebbe a completare il reparto difensivo, con Fikayo Tomori, al centro.

Sugli esterni invece ci sarebbe spazio per Theo Hernandez, chiaramente, e uno tra Calabria e Kalulu, in attesa di un nuovo rinforzo. Chissà che non possa essere Emerson Royal ad aggiungere ulteriori centimetri, ma la trattativa come detto non è una priorità al momento. Lo è invece quella per l’acquisto di Fofana. Il giocatore francese, come Pavlovic, ha detto sì al Milan. La speranza del Diavolo è che il Monaco abbassi le pretese, chiedendo poco meno di 20 milioni di euro. Il francese, con caratteristiche difensive, è pronto a mettere a disposizione di Paulo Fonseca, anche i suoi 1,85.