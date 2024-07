Il nuovo terzino destro arriva da Manchester: chi è Issa Kaboré, l’ultima idea del Milan

Novità per il mercato in entrata del club rossonero, che per la fascia destra pena a un nome mai accostato prima: Kaboré, conosciamolo meglio.

Uno degli obiettivi del Milan nella campagna acquisti è comprare un nuovo terzino destro. Da settimane si parla dell’interesse per Emerson Royal, ma sembra che la trattativa con il Tottenham non stia decollando.

Il club rossonero non vorrebbe spendere più di 15 milioni di euro, mentre gli Spurs ne vogliono almeno 20. Il trasferimento in Inghilterra era avvenuto nel 2021 per circa 25 milioni e nell’ultima stagione il 25enne brasiliano è finito ai margini della squadra con l’arrivo di Ange Postecoglou in panchina. Solo 8 presenze nel 2024, a volte è anche stato impiegato a sinistra invece che a destra. Il Diavolo non vuole andare oltre un determinato limite di spesa e nel frattempo valuta altre opzioni: una di queste è Issa Kaboré.

Issa Kaboré: carriera e caratteristiche

Kaboré è un terzino destro classe 2001 nato in Burkina Faso e cresciuto calcisticamente nella squadra locale del Rahimo FC. Nel 2019 si è trasferito in Belgio nel Mechelen, dove ha messo in mostra qualità tali da spingere il Manchester City a investire 4,5 milioni nel 2020. I Citizens lo hanno lasciato in prestito ai giallorossi e negli anni successivi lo hanno ceduto con la stessa formula al Troyes, al Marsiglia e al Luton.

Il laterale africano ha trovato spazio nelle diverse squadre in cui ha giocato in questi anni. Nell’ultima stagione in Premier League, conclusa con la retrocessione del Luton, ha totalizzato 24 presenze (21 da titolare). È nel giro della nazionale maggiore del Burkina Faso, con la quale ha messo insieme 40 presenze, 2 gol e 10 assist. Rientrato momentaneamente al Manchester City, al quale è legato da un contratto che scade a giugno 2025, è pronto a partire per una nuova avventura.

Alto 1,80 metri, Kaboré è un terzino veloce e che se la cava bene sia in fase difensiva che in quella offensiva. Può essere una scommessa a costi non esagerati: 10-12 milioni potrebbero bastare per comprare il cartellino dal Manchester City. Nei giorni scorsi è stato accostato pure alla Roma, all’Everton e all’Ajax. È gestito dalla CAA Stellar, la stessa agenzia che cura gli interessi di Ruben Loftus-Cheek e Pierre Kalulu.

È stato proposto al Milan, che sta valutando sia lui che un altro laterale che gioca a Manchester, ma sponda United. Ci riferiamo ad Aaron Wan-Bissaka, anche lui in scadenza a giugno 2025 e considerato cedibile dai Red Devils. È un classe 1997 e di recente si è parlato di un forte interesse del Galatasaray, oltre che di alcune società della Premier League.