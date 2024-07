L’annuncio tanto atteso: Morata allo scoperto dopo la finale

Finito l’Europeo, è arrivato un momento decisivo per il futuro di Morata: ecco qual è la situazione del capitano spagnolo.

Con la conclusione dell’Europeo il calciomercato del Milan potrebbe finalmente subire un’accelerata. L’operazione che sembra più vicina alla chiusura positiva è quella inerente l’ingaggio di Alvaro Morata.

La società rossonera ha deciso di puntare sul madrileno classe 1992 come nuovo numero 9. Dopo l’addio di Olivier Giroud, un altro attaccante con esperienza. Ha già giocato in Italia con la Juventus e conosce bene la Serie A. Ha indossato anche le maglie di Real Madrid, Chelsea e Atletico Madrid. A quest’ultimo club è legato da un contratto che scade a giugno 2026 e che prevede una clausola di risoluzione da 13 milioni di euro.

Morata al Milan: il punto della situazione

Il Milan è disposto a pagare quei 13 milioni per assicurarsi Morata, per il quale è pronto un contratto quadriennale da 4,5-5 milioni netti annui. In Italia l’affare viene dato praticamente per fatto, con visite mediche e firma che potrebbero avvenire nei prossimi giorni.

Domenica sera a Berlino si è giocata Spagna-Inghilterra e la nazionale capitanata da Morata ha trionfato 2-1, aggiudicandosi così l’Europeo 2024. Non una grande prestazione da parte dell’attaccante, che comunque al termine della finale ha potuto gioire assieme ai compagni e alzare la prestigiosa coppa.

Nelle interviste post-partita non è mancata una domanda sul suo futuro da parte di Rai Sport. Questa la sua risposta: “Adesso è il momento di godersi la vittoria e di andare in vacanza. Milan? Non lo so, vedremo“. Non si è sbilanciato su un eventuale ritorno in Italia, era concentrato sui festeggiamenti con la Spagna e probabilmente solo in questi giorni penserà più concretamente al suo futuro.

Allo stadio erano presenti anche Zlatan Ibrahimovic, Geoffrey Moncada e Jovan Kirovski. Nelle prossime ore capiremo se Morata possa arrivare in Italia a breve per legarsi al club rossonero. Come ci ha raccontato Filippo Ricci, giornalista de La Gazzetta dello Sport, solo Diego Simeone può far saltare questa operazione.

I due hanno un ottimo rapporto e un anno fa proprio l’allenatore argentino aveva convinto l’attaccante a rimanere all’Atletico Madrid. Anche allora sembrava certo il suo addio ai Colchoneros, poi c’è stato il colpo di scena. Ora la sensazione è che Morata voglia lasciare la Spagna e che il suo ritorno in Italia sia una possibilità più che mai concreta. Ma finché non lo vedremo a Milano, attenzione.