Maldini pedina di scambio: il Milan piazza il colpo

Daniel Maldini può diventare una pedina di scambio importante per il Milan: il club rossonero vuole piazzare il colpo.

Il Milan ha un obiettivo molto chiaro per il mercato estivo che è ufficialmente cominciato da un paio di settimane. La consapevolezza è quella di doversi rafforzare per restare competitivi, motivo questo per il quale i rossoneri hanno già delle idee che vorrebbero mettere presto in pratica. Occhio allora al profilo di Daniel Maldini che potrebbe diventare un’importante pedina di scambio.

Daniel Maldini è un figlio d’arte con qualità indiscusse e ampi margini di crescita, ma il Milan al momento vorrebbe dei profili più pronti. Profili che possano dare il loro ampio contributo grazie alla loro esperienza. I nomi sul taccuino sono chiari, si sta quindi lavorando più che altro sugli incastri giusti.

Daniele Longo – giornalista di ‘Calciomercato.com’ – ha allora fatto il punto della situazione su quella che al momento sembrerebbe essere una delle piste più seguite dalla società milanese. Il nome che piace e convince è quello di Tammy Abraham, attaccante che potrebbe andare a rinforzare il reparto avanzato rossonero (insieme a un altro profilo seguitissimo come quello di Alvaro Morata). Vediamo insieme i dettagli.

Milan, Maldini la chiave per la punta

Longo, tramite il proprio profilo ‘X’, ha reso noto che: “Roma e Milan stanno parlando, anche se al momento non c’è nulla di avanzato al momento, di Tammy Abraham. I club farebbero l’operazione solo con delle contropartite e i nomi proposti sono quelli di Saelemaekers e sopratutto Maldini, ma anche Colombo e Jovic”.

Insomma, Daniel Maldini è la contropartita che potrebbe convincere la Roma. Il classe 2001 ha trascorso l’ultima stagione in prestito al Monza ed è rientrato al Milan che sta valutando il da farsi per il futuro. In Serie A ha segnato finora 7 gol ma i margini di crescita sono ancora ampi e per questo motivo il club giallorosso sta pensando seriamente alla proposta che gli è stata recapitata.

Non c’è ancora nulla di avanzato però le intenzioni del Milan sembrano già essere chiare: Tammy Abraham, rientrato sul finale dell’ultima stagione dopo la rottura del crociato, vuole rimettersi in mostra e i rossoneri vorrebbero dargli proprio questa possibilità. Non resta che seguire da vicino il possibile e immediato decollo dell’affare per l’attaccante inglese.