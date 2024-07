@ML – Non solo Morata, due occasioni per l’attacco

Il Milan è pronto a piazzare il doppio colpo in attacco. Non solo, dunque, Alvaro Morata: ecco le scelte di Ibrahimovic e Moncada

Sono queste le ore di Alvaro Morata al Milan. L’attaccante spagnolo si appresta a decidere e a dare il suo ok definitivo per la fumata bianca. La trattativa, come vi stiamo raccontando in questi giorni, è praticamente chiusa, con il giocatore che ha detto sì ad un contratto di quattro anni a circa cinque milioni di euro netti a stagione.

Morata ha chiaramente sposato il progetto tecnico rossonero, che lo pone al centro del villaggio. Diventerebbe lui l’attaccante di riferimento, andando a completare il reparto offensivo con Rafa Leao e Christian Pulisic e ricoprirebbe un ruolo chiave anche fuori dal campo. Di fatto, dunque, raccoglierebbe in tutto e per tutto l’eredità di Olivier Giroud. Ora si aspetta l’ultimo sì per le visite mediche e le firme sui contratti, con il Milan pronto a versare i 13-15 milioni di euro di clausola nelle casse dell’Atletico Madrid.

Calciomercato Milan, doppio colpo: il punto su Abraham e Fullkrug

Ma il Diavolo non ha alcuna intenzione di fermarsi ad Alvaro Morata. L’idea di cui vi abbiamo sempre parlato è quella di regalare a Paulo Fonseca un altro centravanti a prescindere dal futuro di Luka Jovic. Il Milan ha deciso di esercitare il diritto di rinnovo di un ulteriore anno del contratto del serbo, ma l’ex Fiorentina ha un ruolo ben chiaro all’interno del Diavolo

Jovic è visto come il perfetto jolly, capace di cambiare le partite subentrando dalla panchina. Ecco perché c’è la voglia di regalarsi un altro centravanti e i nomi principali sono soprattutto due, quello di Abraham e Fullkrug. Il Milan è pronto a cogliere l’occasione, al giusto prezzo, magari con l’inserimento di alcune contropartite.

Sia l’inglese della Roma che il tedesco del Borussia Dortmund sono propensi a sbarcare a Milano per vestire il rossonero, ma serve tempo. Nei prossimi giorni capiremo le reali intenzione del club rossonero, che apprezza i due giocatori, ma che non ha ancora deciso come muoversi. Molto chiaramente dipenderà dalla conclusione della trattativa per l’acquisto di Alvaro Morata. Queste sono le sue ore ed una eventuale fumata bianca, spingerà i rossoneri a muoversi anche per il centravanti di scorta. In caso contrario il Milan potrebbe cambiare nuovamente strategia. Non ci resta che attenderà l’evoluzione in merito al bomber spagnolo. Il Diavolo e i suoi tifosi incrociano le dita.