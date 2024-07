Nuova maglia in Serie A per Saelemaekers, affare ad un passo

Dopo il ritorno al Milan, nuova maglia e nuova avventura in serie A per Alexis Saelemaekers: l’affare è ad un passo, ecco dove andrà

Una nuova avventura in serie A è pronta per Alexis Saelemaekers. Il fantasista belga è rientrato al Milan per la preparazione alla nuova stagione, dopo aver trascorso l’ultimo anno al Bologna dove si è messo in luce con 30 presenze e 4 reti. Il giocatore è stato tra i protagonisti della cavalcata che hanno condotto i felsinei di Thiago Motta in Champions League e il suo mancato riscatto è stata una sorpresa generale.

Infatti ci si aspettava che la dirigenza rossoblù versasse nelle casse del Milan i circa 10 milioni di euro (9,5 per l’esattezza) previsti per il riscatto dopo l’affare siglato nell’estate scorsa e che aveva visto trasferirsi in Emilia il belga. La sua buona stagione, probabilmente la migliore in Italia, aveva lasciato presagire la sua conferma come una pura formalità. Invece è andata diversamente.

Saelemaekers cambia ancora squadra nel nostro campionato: ecco dove andrà

L’arrivo di Vincenzo Italiano ha cambiato le carte in tavola e alla fine si è optato per questa decisione. Così il belga ha fatto rientro a Milano dove però sarà solo di passaggio. Verrà utilizzato come pedina di scambio per qualche affare o inserito in qualche trattativa per monetizzare.

L’ultima idea per l’attacco del Milan è sicuramente Tammy Abraham, in uscita dalla Roma. L’idea dei dirigenti è quella di prendere un secondo attaccante da affiancare ad Alvaro Morata. E il prescelto sarebbe proprio l’inglese atteso dalla stagione del rilancio dopo il grave infortunio che l’ha costretto a saltare quasi l’intero campionato scorso. Per arrivare al classe ’97, il Milan sta pensando di inserire alcune contropartite tecniche (più conguaglio) da dare ai giallorossi. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il nome principale è sicuramente Luka Jovic, colui che dovrebbe lasciare posto ad Abraham nella rosa.

Oltre all’attaccante serbo altre due ipotesi potrebbero essere quelle relative a Noah Okafor e appunto Alexis Saelemaekers. Il belga può così continuare la sua carriera nella Capitale, dove troverebbe De Rossi che ha già dimostrato di saperci fare con giocatori in cerca di rilancio. Al momento si tratta solo di un’ipotesi ma che presto potrebbe concretizzarsi in qualcosa in più. Quello che è certo, ad ogni modo, è che il classe ’99 lascerà il Milan, pronto per una nuova esperienza.