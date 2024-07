Quattro colpi entro fine luglio, svelati i nomi: Milan scatenato

Il mercato del Milan entra finalmente nel vivo. Quattro rinforzi in arrivo per Fonseca. Si punta a un altro colpo a sorpresa

“La quiete prima della tempesta”, questo il messaggio contenuto nell’ultimo post pubblicato da Zlatan Ibrahimovic su Instagram. Un’immagine di assoluto relax quella postata dal dirigente rossonero (fotografato in piscina) ma che lascia presagire importanti novità in arrivo.

Nelle parole di Zlatan in molti hanno letto un’allusione ai possibili colpi di mercato del Milan. Finora nessun acquisto per i rossoneri, a poco meno di un mese dall’inizio della Serie A. Fonseca affronterà le prime amichevoli estive con un gruppo largamente incompleto, privo dei nazionali impegnati a Euro 2024 e Copa America e rinforzato solo dai calciatori tornati dai prestiti.

Una situazione che ha creato qualche malumore anche tra i tifosi che ora si attendono quanto promesso dalla dirigenza. Entro fine luglio, Moncada, Furlani e Ibrahimovic puntano a chiudere almeno per quattro rinforzi. Il primo, a meno di colpi di scena, dovrebbe essere Alvaro Morata. Più fonti confermano l’accordo pressoché totale tra le parti su ingaggio e durata del contratto. L’attaccante iberico comunicherà la sua decisione a breve all’Atletico Madrid, cui il Milan pagherà la clausola per liberarlo dal contratto in essere con i Colchoneros.

Milan, altri tre acquisti oltre a Morata

Oltreché con Morata, il Milan ha un accordo anche con altri due possibili nuovi innesti ovvero il centrocampista Fofana del Monaco e il difensore serbo Pavlovic del Salisburgo. Per entrambi manca l’intesa con i rispettivi club di appartenenza.

Il Milan avrebbe offerto 12 milioni più bonus per Fofana. Il Monaco ne chiede almeno 10 di più, richiesta che i rossoneri non hanno intenzione di soddisfare, considerato che il centrocampista ha il contratto in scadenza al 2025. Stessa situazione per Pavlovic. Il centrale serbo già si vede in rossonero ma c’è distanza tra Milan e Salisburgo. il club austriaco chiede 30 milioni per liberarlo, i rossoneri sono fermi a 20.

Attenzione anche a un possibile nuovo arrivo in attacco oltre a Morata. Da venerdì scorso, il nome di Tammy Abraham viene accostato con insistenza al Milan. I rossoneri avrebbero proposto Jovic alla Roma come possibile contropartita, ipotesi che non scalda i giallorossi. Altre le possibili contropartite in ballo (Okafor, Maldini, Saelemakers) in una trattativa che si prospetta molto difficile.

Per l’attacco, il Milan continua a seguire anche Depay, svincolato dall’Atletico Madrid mentre sembra già svanita la possibilità di arrivare a Fullkrug. Stando a Sky DE, l’attaccante avrebbe avuto un contatto positivo con il nuovo allenatore del Borussia Dortmund, Nuri Sahin, e potrebbe restare in giallonero, affiancando Guirassy in attacco.