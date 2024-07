Ritorno di fiamma per il Milan a centrocampo: vuole solo una cosa

Il nome torna di moda in casa Milan: Furlani e Moncada al lavoro per sistemare il centrocampo di Fonseca

A Milanello la concentrazione è massima, Paulo Fonseca sta prendendo a cuore la situazione e, in attesa del rientro dei nazionali dalle fatiche dell’ultimo Europeo, pianifica le prossime settimane di allenamento.

Saranno settimane tra l’altro decisive anche per quanto riguarda il calciomercato: il Milan, tra le big di Serie A, è l’unica che non si è mossa in entrata e ciò non è affatto un bene agli occhi dei tifosi che intendono, come sempre, vedere un Diavolo sempre più rafforzato dalla campagna acquisti.

Tante sono le indiscrezioni e di certo si punterà a non rivivere la delusione derivante dal mancato acquisto di Joshua Zirkzee, diretto al Manchester United. C’è molta curiosità attorno al cosiddetto ‘mister x’ per l’attacco, ma intanto ci si sta concentrando anche sul centrocampo, altro reparto che dovrà essere ritoccato.

Milan, torna di moda lo svincolato Guido Rodriguez: vuole soltanto l’Europa

Il reparto su cui si sta lavorando di più a Milanello è chiaramente quello offensivo, rimasto orfano di un centravanti forte e di esperienza come Olivier Giroud. Come era prevedibile, sostituire il francese non sarà affatto una passeggiata e infatti i problemi non sono pochi. Il primo nome su cui punta Furlani, consigliato da Ibrahimovic, è quello di Alvaro Morata, attaccante esperto e che corrisponde all’identikit desiderato da Fonseca (bravo a cucire col centrocampo, temibile di testa e davanti al portiere).

Oltre al profilo del nuovo centravanti, si sta discutendo anche della fisionomia del nuovo centrocampo. In tal senso è bene segnalare il ritorno di fiamma per l’argentino Guido Rodriguez, nome accostato anche ai cugini dell’Inter lo scorso gennaio e che interessa anche per il fatto che sia uno svincolato di alto livello.

Il mediano ex Betis, campione del mondo con l’Argentina nel 2022, ha ricevuto diverse proposte dal campionato messicano, ma al momento egli intende proseguire la sua carriera in Europa poiché rimane convinto del fatto che non abbia ancora dimostrato tutto il suo talento.

Il Milan potrebbe farci un pensierino, anche se il suo profilo non segue proprio la ‘linea verde’ molto cara al club essendo un classe 1994. Trent’anni sarebbero troppi, ma il suo nome potrebbe essere importante per istruire i giovani presenti in rosa, tra cui quel Youssouf Fofana di cui si parla sempre più in ottica Milan.