Salta la sfida col Milan: terribile infortunio per un big

Il precampionato ha già mietuto le sue vittime in termini di infortuni e guai fisici: il difensore sarà sicuro assente nella sfida al Milan

Non ci voleva. Se non altro perché, appena preso possesso della nuova realtà, l’ambizioso tecnico toscano avrebbe voluto tutti a disposizione, per iniziare a plasmare la sua creatura a sua immagine e somiglianza. Nulla da fare. Sono bastati appena pochi giorni di ritiro per mettere a referto un infortunio che cambia, e non di poco, i piani del club.

La nuova Lazio di Marco Baroni ha aperto la sua stagione con la partenza di Ciro Immobile direzione Besiktas: una svolta epocale, quella dell’addio del bomber che più di tutti ha segnato nella storia del club biancoceleste.

Dopo i mal di pancia dello scorso anno, con l’avvicendamento in panchina di Maurizio Sarri a favore di un Igor Tudor a sua volta esonerato a fine anno, la Lazio è ripartita da un nuovo progetto e da una certezza acquisita sul campo in particolar modo nel girone di ritorno della passata stagione.

Relegato in panchina, e senza mai entrare, nelle prime 12 gare di campionato, il difensore spagnolo si è poi meritatamente guadagnato l’entrata nelle rotazioni dei due allenatori succedutisi alla guida dei capitolini. 1813′ in campo – e sarebbero potuti esser di più se non ci si fosse messo un infortunio agli adduttori che lo ha fermato per tre gare sul finale di stagione – è l’ottimo bottino di Mario Gila, il 23enne spagnolo acquistato da Lotito nell’estate del 2022 dalla Cantera del Real Madrid.

La nuova stagione del centrale iberico non si è però aperta nel migliore dei modi: è arrivato un brutto infortunio coi relativi preoccupanti tempi di recupero.

Gila, lo stop è lungo: salta la sfida ai rossoneri

“Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Mario Gila Fuentes è stato sottoposto in data odierna ad esami clinici e strumentali. Gli accertamenti hanno evidenziato una frattura della falange dell’alluce del piede sinistro riportata nel corso degli allenamenti. […] Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i tempi di recupero“, si legge nella nota ufficiale diramata dal club romano lo scorso 12 luglio.

I tempi di recupero, stimati in 2-3 mesi, costringeranno lo spagnolo a saltare la prima parte di stagione. Compresa la sfida dell’Olimpico il 31 agosto contro il nuovo Milan di Paulo Fonseca.

Ovviamente in casa Lazio regna la preoccupazione per la perdita di una pedina che, con le sue prestazioni, aveva dato sicurezza a tutto il reparto. E che ora Baroni dovrà adeguatamente sostituire se non si vuole partire col piede sbagliato in un’annata che si preannuncia affascinante ma anche difficile.