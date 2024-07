Ultim’ora Milan, annuncio Morata: adesso non ci sono più dubbi

Morata sembra ormai prossimo al trasferimento in rossonero: dalla Spagna arrivano delle dichiarazioni importanti sponda Atletico Madrid.

Salvo colpi di scena inattesi, il Milan nei prossimi giorni si assicurerà Alvaro Morata. Concluso l’Europeo, vinto proprio dalla Spagna da lui capitanata, la società vuole chiudere questo affare.

All’Atletico Madrid verrà pagata la clausola da 13-15 milioni di euro, mentre per il giocatore è pronto un contratto quadriennale da circa 4,5 milioni netti annui. Anche se non mancano tifosi scettici su questa operazione, il club rossonero è convinto che lo spagnolo rappresenti una ottima scelta per sostituire Olivier Giroud. E lavora anche per prendere un secondo centravanti.

Morata al Milan, l’annuncio dall’Atletico Madrid: i dettagli

Come ci ha raccontato Filippo Ricci, giornalista de La Gazzetta dello Sport, solamente Diego Simone avrebbe potuto far cambiare idea a Morata. Successe un anno fa, quando già sembrava che il giocatore dovesse lasciare l’Atletico Madrid e poi rimase. Una decisione corretta, considerando che ha disputato un’ottima stagione (21 gol e 5 assist in 48 presenze).

I Colchoneros non intendono opporsi al trasferimento di Morata. Il presidente Enrique Cerezo ne ha parlato a Telecinco: “Sembra che se ne vada, stando a quanto dice la stampa. Ci ha detto che sarebbe rimasto, poi che ne sarebbe andato. L’Atletico Madrid è una squadra dove chi vuole restare resta e chi non vuole parte. Non abbiamo nessun problema. Ci dà fastidio, perché Morata è un giocatore magnifico e una persona magnifica. Ma è lui che deve decidere“.

Ormai tutto fa pensare che Morata sarà il prossimo numero 9 del Milan, ereditando la maglia che è stata di Giroud e di altri grandi attaccanti. C’è chi parla di visite mediche possibili già nei prossimi giorni giorni, forse già mercoledì o giovedì. La posizione dell’Atletico Madrid è chiara, non rimane che attendere i prossimi sviluppi. In Italia si è diffusa la certezza che ormai sia fatta, con soli pochi dettagli da definire prima della fumata bianca definitiva.

Morata compirà 32 anni a ottobre, è un attaccante di esperienza e che conosce già la Serie A. Per quattro stagioni ha militato nella Juventus, mettendo assieme 59 gol e 39 assist in 185 partite. Con i Colchoneros, invece, ha totalizzato 58 reti e 14 assist in 154 presenze. Vedremo quale sarà il suo rendimento in caso di trasferimento a Milano.