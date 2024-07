Alta tensione con Hamilton: annuncio spaventoso

Un annuncio che ha lasciato di stucco, che stoccata a Lewis Hamilton: rivelazione pazzesca sul prossimo pilota della Ferrari

La stagione in Formula 1 è praticamente giunta al giro di boa e così la situazione sembra ormai essere più chiara che mai per quel che concerne le forze in pista. La Red Bull rimane al vertice, davanti a tutti grazie al solito Max Verstappen. Ma il discorso mondiale non è affatto chiuso.

Le prestazioni di McLaren e più recentemente Mercedes fanno sperare in una seconda parte di stagione ancor più combattuta e spettacolare. Soprattutto le ‘Frecce d’Argento’, con sorpresa di molti, si sono ritrovate scavalcare pure la Ferrari e a portare a casa uno storico successo in quel di Silverstone. Nel GP di casa sua Lewis Hamilton è stato magistrale, lì ha vinto 9 volte: nessuno è mai riuscito a farlo prima d’ora. E così le luci della ribalta si sono riaffacciate sul 39enne di Stevenage che tra pochi mesi lascerà definitivamente la Mercedes.

Il futuro di Hamilton, almeno fino al 2027, si chiamerà Ferrari. Una scelta che ha fatto discutere e lasciato di stucco in molti, soprattutto i tifosi della Scuderia di Brackley. Un ‘tradimento’, a fine carriera, che parecchi hanno fatto fatica a mandare giù. E così la tensione si è fatta elevatissima intorno al nome di Hamilton, con addirittura le accuse anonime (tramite una lettera alla stampa) riguardo ad un boicottaggio nei suoi confronti da parte di Mercedes.ò

Hamilton, addio e polemiche: l’annuncio spiazza tutti

La firma di Lewis Hamilton con la Ferrari è stata una vera e propria doccia fredda per la Mercedes e soprattutto per il suo Team Principal, Toto Wolff. L’austriaco ha rivelato le sue sensazioni riguardo ad un addio che non è stato affatto pacifico con il sette volte campione del mondo.

Ai microfoni di ‘Sky Sports’, in una lunga intervista, il boss di Mercedes è tornato sul matrimonio tra la Ferrari ed Hamilton, non risparmiando qualche frecciata all’inglese: “Esiste un rapporto professionale ed uno personale. Dopo la firma di un contratto breve era chiaro che sarebbe potuto accadere ciò che poi è successo. La cosa che mi ha più fatto male è che non ho avuto il tempo di reagire“. Per il Team Principal della Scuderia di Brackley la partenza di Hamilton è quindi stato un durissimo colpo: Wolff lo ha ammesso apertamente.

“È successo tutto in un giorno, riflettevamo sulle tempistiche dell’annuncio, la notizia era trapelata dalla Ferrari proprio nel giorno della comunicazione dei risultati finanziari”. Il manager di Mercedes ha avuto un rammarico, quello di non poter avvisare tempestivamente azionisti e sponsor sulla vicenda. Poi sul rapporto con Hamilton ha rivelato: “Il nostro rapporto personale non ne ha risentito, posso capirlo se mi metto nei suoi panni. Non andavamo molto bene, tutti vogliono indossare una tuta rossa col Cavallino, è nella fase finale della sua carriera…”.

Wolff ha poi concluso così il suo lungo pensiero: “Anche finanziariamente per lui c’erano condizioni molto favorevoli, ho capito le motivazioni che hanno spinto Lewis a fare questa scelta e sono in pace con lui. Non abbiamo divorziato amichevolmente ma il nostro rapporto è molto più profondo”.