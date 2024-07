Bomber a sorpresa oltre Morata, spunta un nome nuovo

Il Milan si impegna in più colpi nel mercato per il reparto d’attacco, non c’è solo Morata: nome nuovo per l’altro bomber

La grande soddisfazione di vincere e sollevare il trofeo dell’Europeo da capitano della sua Spagna, prima di godersi meritate vacanze e iniziare un nuovo capitolo della sua vita. Alvaro Morata è di certo uno dei protagonisti calcistici dell’estate, in campo e fuori.

Con la maglia della ‘Roja’, ha disputato un torneo, a Euro 2024, di altissimo profilo. Segnando solo all’esordio con la Croazia, è vero, ma lottando, dando l’esempio da vero capitano, aiutando la squadra e mettendosi al servizio dei giovani funamboli alle sue spalle. L’idea di De La Fuente ha avuto successo.

Ora, Morata può ricominciare di nuovo nel nostro campionato. A Europeo finito, finalizzare l’accordo per il passaggio al Milan dovrebbe essere questione di dettagli. Rossoneri che pagheranno la clausola rescissoria da 15 milioni di euro circa per il centravanti e che hanno l’intesa con lui per un ingaggio da circa 5 milioni l’anno. La destinazione per Morata e per la sua famiglia è certamente gradita e presto Fonseca avrà il suo centravanti titolare.

Non sarà l’unico colpo in attacco, però, per i rossoneri. Milan che sta rompendo finalmente gli indugi dopo una prima fase di mercato un po’ troppo passiva. E che si prepara a concedere il bis, dopo aver portato a casa l’ex numero 9 della Juventus. Ci sono diverse piste in merito. Si seguono in particolare Fullkrug e Abraham, ma spunta anche un terzo nome a sorpresa.

Milan, il numero 9 di riserva dalla Premier League: chi è Jhon Duran

Parliamo di Jhon Duran, un centravanti giovane ma decisamente promettente, che in questa stagione si è messo in mostra con la maglia dell’Aston Villa.

Secondo ‘Sky’, il Milan starebbe monitorando il colombiano molto da vicino. 20 anni, in Inghilterra ha giocato quasi sempre da subentrato alle spalle di Watkins, ma si è ritagliato eccome il suo spazio: 37 presenze totali con 8 reti, tra cui una prestigiosa doppietta con il Liverpool, segnata per di più negli ultimi minuti appena arrivato dalla panchina.

Potrebbe trattarsi di una soluzione alternativa ai nomi precedentemente richiamati, per dare un’alternativa giovane a Morata e magari trovare terreno più fertile per una cessione da parte della squadra che ne detiene il cartellino.