Milan, cessione clamorosa: se n’è andato in Thailandia

Dopo l’esperienza con la maglia rossonera, un giocatore ha preso una decisione sorprendente: continuerà la carriera in Thailandia.

Ci sono calciatori che da giovanissimi sembrano molto promettenti e che poi non riescono a esprimere il loro potenziale, finendo per perdersi. Ovviamente, anche al Milan ne abbiamo visti diversi.

Nel 2020 era arrivato a Milano l’attaccante svedese Emil Roback, proveniente dall’Hammarby, club di Stoccolma di cui Zlatan Ibrahimovic è azionista. L’allora campione rossonero aveva esaltato molto il ragazzo, affermando che era il futuro della Svezia e che sarebbe riuscito a entrare in Prima Squadra dopo un inizio in Primavera. Purtroppo, le cose non sono andate come auspicato da Ibra.

Emil Roback, dal sogno Milan all’Asia

Con il Milan Primavera ha totalizzato 48 presenze e 9 gol. Il 13 gennaio 2022 in occasione di Milan-Genoa degli Ottavi di Coppa Italia ha collezionato la sua unica presenza in Prima Squadra. Nel mercato estivo è stato ceduto in prestito in Danimarca al Nordsjaelland e dopo sei mesi anonimi (una presenza e 0 gol) è rientrato in Italia. A marzo si è concretizzato il ritorno in Svezia con il prestito al Norrkoping. Una soluzione ideale per cercare di giocare con continuità. In teoria.

Quella che doveva essere una grane occasione si è trasformata in un incubo per Roback, con difficoltà in campo (solo 3 presenze) e non solo. A ottobre 2023 è anche scomparso per due settimane, facendo tante persone. Una volta riapparso, ha spiegato di aver accusato una forma di depressione che lo ha portato a chiudersi in sé stesso e non voler vedere nessuno. Nonostante una situazione non facile psicologicamente, si era detto determinato a portare avanti i suoi obiettivi calcistici.

Terminato il prestito al Norrkoping, è rientrato al Milan per la seconda metà della stagione 2023/2024. Ma non ha avuto occasioni per giocare, si è solo allenato. Nelle scorse ore un comunicato ufficiale a sorpresa riguardante il suo trasferimento in Thailandia per vestire la maglia del Muangthong United. La sua carriera proseguirà nella Thai League, il massimo campionato locale. L’allenatore della squadra è l’italiano Gino Lettieri.

Una scelta particolare quella di Roback, che evidentemente ha abbandonato il sogno di imporsi nel calcio europeo e va alla ricerca di un’esperienza diversa. Il Milan, con il quale era sotto contratto fino a giugno 2025, aveva investito 1,5-2 milioni di euro per assicurarselo e strapparlo alla concorrenza dell’Arsenal. Purtroppo, la carriera dell’attaccante svedese ha preso una direzione differente da quella attesa.