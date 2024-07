Fonseca è d’accordo con la società: il centrocampista è nella lista dei cedibili

Settimana importante per il Milan che potrebbe ufficializzare i primi acquisti. Intanto, non è da escludere anche un’altra cessione

Seconda settimana di preparazione pre campionato per il Milan. Paulo Fonseca sta lavorando a Milanello con un gruppo ampiamente incompleto, in attesa del ritorno dei vari nazionali impegnati tra Euro 2024 e Copa America e dell’arrivo anche dei nuovi rinforzi attesi dalla tifoseria.

Nei prossimi giorni, il Milan dovrebbe chiudere la trattativa per Alvaro Morata. Intervistato da Sky, nel post partita della finale degli Europei vinta dalla sua Spagna contro l’Inghilterra, Morata non ha smentito il possibile approdo in rossonero con il solito “Vediamo” di circostanza. I contatti tra le parti hanno posto le basi per la positiva conclusione dell’affare al punto che – come riporta la Gazzetta – Morata dovrebbe sostenere le visite mediche, propedeutiche al trasferimento in rossonero, a Madrid prima delle vacanze.

Milan che ha raggiunto un’intesa di massima anche con altri due possibili rinforzi ovvero il centrocampista Youssuf Fofana del Monaco e il difensore serbo Strahinja Pavlovic del Salisburgo. Per entrambi, si cerca ora l’accordo con i rispettivi club. Per Fofana, il Milan non vorrebbe spingersi oltre i 10 milioni, considerato che il calciatore va in scadenza nel 2020. Per Pavlovic, i rossoneri avrebbero proposto al Salisburgo 20 milioni a fronte di una richiesta di 30.

Milan, possibile cessione: è sulla lista dei partenti

Il possibile arrivo di Fofana a centrocampo potrebbe favorire la cessione di Yacine Adli. Con Fonseca, il centrocampista francese dovrebbe perdere il posto da titolare conquistato con Pioli. Il nuovo allenatore rossonero non si opporrebbe all’eventuale partenza di Adli che ha già ricevuto offerte da Qatar e Arabia Saudita.

Il primo club a muoversi è stato l’Al Saad Sport Club che avrebbe già presentato un’offerta al Milan e allo stesso calciatore, respinta da quest’ultimo. Adli, infatti, vorrebbe restare ancora in rossonero e giocarsi le sue chance anche con Fonseca. Il suo attaccamento al Milan, Adli l’ha manifestato più volte anche nei momenti di maggiore difficoltà con Pioli che, di fatto, non l’ha mai praticamente utilizzato nel primo anno in rossonero, relegandolo sempre in panchina.

Volontà di Adli che potrebbe scontrarsi con quella della società, disposta a lasciarlo partire in caso di offerta vantaggiosa. Per cedere il mediano franco-algerino, la richiesta del Milan si aggira tra i 10 e i 15 milioni. Sono attesi sviluppi nei prossimi giorni. In caso di cessione, non è escluso che il Milan possa aggiungere a Fofana un altro rinforzo a centrocampo.